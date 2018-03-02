Jovens gestantes: evasão escolar e desemprego são fatores recorrentes

Eu estudei até a quinta série. Tive filho muito nova e sem planejar (...) Eu tinha o sonho de estudar, me formar em alguma coisa, mas esses sonhos ficaram todos para trás Rosiane Bravim Rodrigues, 32 anos, mãe de 10 filhos, o primeiro aos 14 anos

Muito além de todos os riscos à saúde da mãe e do bebê, a gravidez na adolescência também levanta debates em relação ao quadro de risco social em que muitas das jovens mães estão inseridas. Na avaliação de especialistas, a maior concentração de mães adolescentes está em comunidades periféricas, com uma oferta menor de serviços básicos de educação, saúde e segurança.

Em muitos casos, a evasão escolar e o desemprego andam lado a lado com as meninas que tiveram que abandonar os estudos e começar a desempenhar o papel de mãe antes mesmo de terminar o ensino fundamental. Das quatro adolescentes e mulheres entrevistadas pela CBN Vitória para falar sobre a experiência de engravidar durante a adolescência, nenhuma passou da oitava série e todas estão desempregadas.

Rosiane Bravim Rodrigues, 32, com o marido e seus nove filhos Crédito: Carlos Alberto Silva

Um desses exemplos é a dona de casa Rosiane Bravim Rodrigues, mais conhecida como Rose, que tem 32 anos. A primeira gravidez dela foi aos 14 anos. De lá para cá foram mais nove filhos. Rose teve cinco meninos e cinco meninas. Nove das crianças ainda moram com ela e o marido, no bairro Flexal II, em Cariacica. A filha mais velha, fruto da primeira gestação, não foi criada por Rose, que a deixou com uma amiga que tinha melhores condições financeiras. O tempo dedicado para cuidar dos filhos é o argumento de Rose para explicar a razão de abandonar os estudos há 18 anos.

"Eu estudei até a quinta série. Tive filho muito nova e sem planejar, o filho acaba tirando tudo da gente. Eu tinha o sonho de estudar, me formar em alguma coisa, mas esses sonhos ficaram todos para trás, todos frustrados", disse a dona de casa.

Na avaliação de Luciana Phebo, pediatra e coordenadora do Unicef, a falta de perspectiva dos jovens de comunidade mais pobres contribui para a quantidade de meninas que se tornam mães precocemente.

"Muitas vezes a gravidez na adolescência acontece não só por falta de informação ou por falta de acesso à camisinha, por exemplo, e sim por falta de perspectiva e opção para os jovens. Nós entendemos que prevenir a gravidez de maneira sustentável é muito importante para abrir o leque de oportunidades para o jovem. Por isso, a escola é fundamental", avaliou a representante do Unicef.

Elas ganham o bebê e aquelas que tem interesse podem fazer algum curso profissionalizante. Elas dão o nome para nós e eu encaminho para a direção do Sesi e do Senac. Elas podem fazer o curso que quiser Francisco Zaganelli, médico, explicando que o projeto Mãe Adolescente encaminha as jovens para cursos profissionalizantes

Médico e professor Francisco Luiz Zaganelli Crédito: Eduardo Dias

No programa Mãe Adolescente, que atende centenas de garotas no Hospital Universitário, em Vitória, o médico Francisco Zaganelli já testemunhou casos de meninas que viam a gravidez como uma forma de poder.

"Tivemos uma adolescente aqui que não se interessava por nada, ela só queria ser mãe e acabou. Ela falou que não precisava de curso profissionalizante. Depois nós descobrimos que ela fazia parte de um grupo de meninas que eram as meninas do chefe do tráfico (de drogas). O chefe do tráfico tinha quatro meninas e elas se sentiam atraídas por essa situação, porque elas passavam a ter poder", relembra o médico. Números de uma pesquisa feita pelo Unicef e pela Secretaria de Saúde de Vitória mostram muito bem o contraste dos índices de gravidez na adolescência entre bairros periféricos e outros com uma melhor oferta de serviços básicos.

Na região de São Pedro, Santo Antônio e Maruípe, os índices de gravidez na adolescência chegam perto dos 20%. Bem acima da média total da cidade, que é de 13%. Essa diferença fica ainda maior quando comparada com números da região continental da cidade, que concentra bairros como Jardim da Penha, Mata da Praia e Jardim Camburi.

Nesse caso, a taxa é de 4,5%. Sendo assim, é possível afirmar que o número de adolescentes que engravidam nos bairros de periferia é quase quatro vezes maior. "Essa desigualdade enorme (dos números) que acontece dentro de uma cidade não pode acontecer", criticou a coordenadora do Unicef.

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A grande quantidade de mães que abandonavam os estudos e que também estavam desempregadas chamou a atenção do professor Zaganelli. Por conta disso, o projeto coordenado por ele firmou parcerias com instituições de ensinos para oferecer cursos profissionalizantes para as pacientes. Uma alternativa para garotas que até então tinham pouca ou nenhuma expectativa para o futuro.

"Elas se internam aqui, ganham o bebê e aquelas que tem interesse de fazer algum curso profissionalizante podem fazer cursos no Sesi e no Senac. Elas chegam aqui no projeto, dão o nome para nós e eu encaminho para a direção do Sesi e do Senac. Elas podem fazer o curso que quiser", explicou Zaganelli.

No plano municipal de saúde feito pela prefeitura de Vitória, a meta é reduzir em 2% o percentual de gravidez na adolescência até 2021.