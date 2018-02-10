Jovens capixabas vão passar o carnaval em missão social no sertão Crédito: Eduardo Dias

Para quem quer fugir da folia e pretende passar o carnaval concentrado na fé, várias denominações religiosas do Estado realizam retiros durante os próximos quatro dias. O foco é reunir jovens para terem um momento de reflexão e também de divertimento e lazer.

Com a participação de jovens entre 12 e 18 anos de idade, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz um acampamento que deve contar com cerca de 80 participantes. As principais atividades se reservam para a espiritualidade, mas há também práticas recreativas e esportivas. O organizador do retiro, Marcos Antônio Caiafa, conta que é um período para a união dos adolescentes.

Your browser does not support the audio element. Jovens evangélicos abrem mão da folia para lazer e oração em retiros

“Este tipo de atividade que nós fazemos, assim como outras igrejas fazem, é para termos uma oportunidade para levar os jovens para um momento de reflexão e de aprendizado. Quando são quatro dias, a atividade mais longa que nossa igreja realiza, é também um período de integração entre os jovens de Vitória, Cariacica, Viana, Cachoeiro, Marechal Floriano”, disse.