Se para alguns carnaval é sinônimo de agitação, para outros é tempo de colocar a fé em dia e uma oportunidade para descansar. Durante quatro dias, pelo menos 40 mil jovens participaram do Vinde Vede, segundo maior evento católico do Espírito Santo, realizado em Carapina, na Serra.

Your browser does not support the audio element. Jovens escolhem carnaval espiritualizado à folia

Além de muita oração, diversas atividades foram realizadas ao longo dos dias, com apresentação de bandas estilo gospel. Organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) da Arquidiocese de Vitória, o evento já acontece há mais de 20 anos.

Ana Lúcia dos Santos, uma das coordenadoras, comentou que a programação no palco principal foi voltada principalmente para os jovens. “Esse é um dos nossos principais públicos e eles vem para adorar o Senhor em cada dia do Vinde Vede”, complementa.