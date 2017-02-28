Se para alguns carnaval é sinônimo de agitação, para outros é tempo de colocar a fé em dia e uma oportunidade para descansar. Durante quatro dias, pelo menos 40 mil jovens participaram do Vinde Vede, segundo maior evento católico do Espírito Santo, realizado em Carapina, na Serra.
Jovens escolhem carnaval espiritualizado à folia
Além de muita oração, diversas atividades foram realizadas ao longo dos dias, com apresentação de bandas estilo gospel. Organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) da Arquidiocese de Vitória, o evento já acontece há mais de 20 anos.
Ana Lúcia dos Santos, uma das coordenadoras, comentou que a programação no palco principal foi voltada principalmente para os jovens. “Esse é um dos nossos principais públicos e eles vem para adorar o Senhor em cada dia do Vinde Vede”, complementa.
Mas, jovens de outras religiões também participaram de programações especiais durante os dias de carnaval. Cerca de 400 membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) no Espírito Santo marcaram presença nos retiros realizados na Grande Vitória. Em meio a paisagens convidativas, os eventos contaram com programações diferenciadas, com festas temáticas, rodas de música, esportes, hidroginástica e atividades missionárias. Jovens de vários municípios capixabas também participaram de debates e palestras sobre religiosidade.