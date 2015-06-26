Jovens de classe média são investigados por racha em Vitória

Na investigação, que começou em março deste ano, após a divulgação de um vídeo pela Rede Gazeta, os policiais tiveram acesso à imagens e áudios que comprovam a organização e a ação do grupo criminoso. Os policiais também se infiltraram entre os jovens para obter provas. Segundo o delegado Alberto Roque, titular da Delitos de Trânsito, alguém do grupo sempre seguia na frente e avisava se havia blitz em algum ponto da Grande Vitória, o que foi constatado nos áudios.“Aí, Polícia Federal, aqui em Viana, com radar móvel. O desgraçado achei que tava me dando tiro, apontou aquilo para mim, não sei se deu tempo de frear. Radar móvel aqui”, diz um dos áudios. “Continua a blitz na Barra. Eles anteciparam a blitz, tão na curvinha que o pessoal costuma fugir, eles tão vigiando lá dentro também”, dizia outro áudio.De acordo com o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delitos de Trânsito, os jovens costumavam realizar as corridas em avenidas bastante movimentadas de Vitória. “Eles agiam na região da Praça do Papa. Depois de uma reportagem, eles migraram para a Dante Micheline, no posto 7, na Mata da Praia. Há outras pessoas também participando, sabemos que há na Fernando Ferrari, próximo à Ufes”, contou.Os carros apreendidos possuem marcas de adulteração, como suspensão rebaixada, além de rodas maiores que as de fábrica. Uma perícia realizada pela Polícia Civil vai apontar se houve também adulteração dos motores. Em alguns casos, segundo os policiais que participaram da ação, os carros poderiam atingir até 230 km/h. O proprietário de uma oficina mecânica clandestina, responsável por adulterar os veículos, também é investigado.Segundo o delegado Alberto Roque, o racha, desde o ano passado, é configurado como crime. Os suspeitos não foram presos porque não houve flagrante. “O racha é crime previsto no Código de Trânsito, houve essa tipificação no ano passado, e permitiu que a gente fizesse essa operação inédita no Espírito Santo”, disse.A operação deflagrada nesta sexta-feira (26) foi chamada de Paul Walker, em alusão ao ator americano que estrelou a série de filmes “Velozes e Furiosos”, em que jovens também praticavam racha. O ator morreu em 2013 após um grave acidente de carro. A operação também contou com o apoio de policiais militares do Batalhão de Trânsito.