Jovens de classe média negociavam dinheiro falso na internet

A Polícia Federal investiga no Espírito Santo 15 pessoas suspeitas de envolvimento na venda de dinheiro falso pela internet e troca das notas falsas no comércio. Em alguns casos foi constatado estelionato, quando quem comprava as notas não recebia pelo produto ilegal. Os envolvidos são de classe média e têm idade entre 18 e 28 anos, segundo a PF. Só no ano passado circularam cerca de R$ 100 mil em moeda falsa no Espírito Santo.

As irregularidades foram constatadas de três formas: anúncio e venda de dinheiro falso na internet, troca de moeda falsificada em comércio de grande movimento, e compra de eletrônicos por meio de sites de vendas, também com dinheiro falso.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (3) a Operação Pecúnia, nome que refere-se a dinheiro. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo o delegado regional de combate ao crime organizado, Vitor Moraes Soares, em apenas um caso houve a constatação da fabricação de moeda falsa.

Foram apreendidos uma impressora jato de tinta, fixadores e um computador com modelos de cédulas de R$ 20 e R$ 50. “A maioria dos anúncios, de fato não vendem moeda falsa. São estelionatários, que quando recebem a transferência bancária, faz uma remessa pelo Correio, de uma caixa que não tem as notas falsas”, explica.

O dinheiro falso era usado em comércio de grande movimento e à noite , onde a conferência acaba não sendo frequente. A moeda também era utilizada em serviços de baixo custo, onde uma nota falsa representando alto valor era trocada por dinheiro verdadeiro. A compra de aparelhos celulares por sites de venda na internet também era comum e o comprador pagava com dinheiro vivo, com notas falsas misturadas em verdadeiras.

ATENÇÃO ÀS COMPRAS

O delegado alerta para que as pessoas tenham atenção, tanto no comércio quanto nas compras realizadas pela internet. “A partir do momento em que você anuncie o seu celular à venda e o comprador se interesse em pagar em espécie, é interesse que o cidadão se preocupe se as notas serão falsas ou não”, alerta.