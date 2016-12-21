Jovens de bairros violentos terão microcrédito para abrir o próprio negócio

Criado para oferecer oportunidades para jovens moradores de bairros com alto índice de violência, o programa Ocupação Social, do Governo do Estado, vai ganhar novos investimentos em 2017. Entre as iniciativas anunciadas nesta quarta-feira (21), em cerimônia no Palácio Anchieta, está a oferta de R$ 8 milhões em microcrédito para os participantes do programa.

Os financiamentos serão concedidos por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Com o dinheiro, os jovens vão poder investir em seus negócios idealizados com auxílio de profissionais que atuam nos 25 bairros atendidos pelo Ocupação Social em todo o Estado.

O secretário estadual de Direitos Humanos, Julio Pompeu, explica que o valor do crédito oferecido a cada pessoa vai depender do modelo de negócio proposto e do perfil de cada um. Segundo Julio Pompeu, a microcrédito também poderá ser oferecido para quem não faz parte do Ocupação Social.

“O nosso foco é nos jovens de 25 bairros mais violentos do Estado. Nós estamos colocando agentes de microcrédito que são jovens do próprio local, por ser mais fácil o diálogo. Esse é o nosso público-alvo. No entanto, nada impede que pessoas que estão fora desse perfil, mas que moram nesses bairros, participem também”, informou o secretário.

Dinheiro

Os valores dos empréstimos serão de R$ 200 a R$ 20 mil. A taxa de juros vai variar de 1,6% ao mês até 1,8% ao mês. O prazo para para pagamento é de até 30 meses, exceto se o crédito for utilizado como capital de giro. Nesse caso, o financiamento deverá ser quitado em até 24 meses.

O Ocupação Social está chegando ao segundo ano, tendo oferecido aos jovens cerca de 5 mil oportunidades como cursos profissionalizantes e assessoria para montar um negócio. A expectativa é que isso seja ampliado para aproximadamente 10 mil oportunidades em 2017.

O jovem Ramon Caldeira, de 26 anos, é morador do bairro Jardim Carapina, na Serra. Com o auxílio do Ocupação Social, ele criou uma empresa de docinhos gourmet com serviço de entrega. Há três meses, ele trabalha no próprio negócio, que já está ganhando espaço no mercado.

“Já fiz recepção de casamento, também tenho encomendas para o Natal e, no ano que vem, eu espero que o delivery dê muito certo e que muitas pessoas me liguem”, disse Ramon Caldeiras.