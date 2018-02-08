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Jovens capixabas vão passar o carnaval em missão social no sertão

Grupo de 88 pessoas vai sair de Vitória nesta sexta-feira e vai para a cidade de Paratinga, na Bahia

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:11

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:11
Jovens capixabas vão passar o carnaval em missão social no sertão Crédito: Eduardo Dias
Viajar para a Bahia durante o carnaval é uma tradição para muitos capixabas, que vão para a “Boa Terra” curtir o axé e fazer festa atrás dos trios elétricos. No entanto, uma viagem para a Bahia durante o carnaval não é apenas sinônimo de curtição. O passeio também pode ter a ajuda ao próximo como o principal objetivo.
A vontade de ajudar outras pessoas é motivação de um grupo de 88 jovens do Espírito Santo que vai viajar para o sertão baiano nesta sexta-feira (9), para passar o feriado do carnaval em uma missão social na humilde cidade de Paratinga, que tem aproximadamente 30 mil habitantes e fica a mais de 1.200 quilômetros de distância de Vitória. O grupo da Igreja Evangélica Batista de Vitória, do bairro Jardim da Penha, vai se dividir em dois ônibus.
Jovens capixabas vão passar o carnaval em missão social no sertão
A organização para a viagem durou cerca de dois meses e nesse período o grupo recolheu doações de roupas, alimentos, brinquedos e remédios. A intenção do grupo é presentear pelo menos 300 crianças durante toda a viagem, que termina na terça-feira.
Um dos organizadores da viagem, o pastor Hermilton Júnior valorizou o empenho dos jovens envolvidos na ação. Segundo ele, alguns abriram mão da diversão em outros lugares e preferiram a viagem para ajudar pessoas no sertão da Bahia.
Um dos organizadores da viagem, o pastor Hermilton Júnior valorizou o empenho dos jovens envolvidos na ação Crédito: Eduardo Dias
“É importante ver uma juventude que não está alienada em relação às mazelas que vivemos hoje. É uma alegria muito grande ver os jovens que poderiam estar em tantos lugares, mas escolheram servir no carnaval para ajudar pessoas e, de alguma maneira, aliviar o sofrimento daquele povo”, disse o pastor.
Um dos exemplos desses jovens que estão animados com a viagem é a estudante Vivian Monteiro, de 24 anos.
“É tudo uma questão do que a gente acredita. A gente investe o nosso tempo e as nossas ações baseados no que a gente acredita. A gente enxerga isso como um prazer, porque estamos construindo uma coisa que vai durar a eternidade”, disse Vivian.
A estudante Vivian Monteiro, de 24 anos, vai participar da missão social no sertão da Bahia Crédito: Eduardo Dias
Além dos presentes, o grupo também vai oferecer atendimentos médicos aos moradores de Paratinga. A odontopediatra Dannilla Filgueira é uma das duas dentistas que vai fazer parte do grupo e espera atender pelo menos 30 pessoas por dia na cidade.
“A gente está preparado para fazer o maior número de procedimentos possíveis, como extrações e restaurações”, disse a odontopediatra.
Durante os três dias de viagem, o grupo decidiu não se hospedar em hotéis e vai ficar em barracas montadas em uma base missionária.

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