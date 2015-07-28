Jovem fica ferido ao cair de ônibus do Transcol

Um jovem ficou ferido após cair de um ônibus na avenida Saturnino Rangel Moura, no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Leonardo Barbosa Ribeiro, 19 anos, é estagiário do Hospital da Polícia Militar (HPM). O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (27), por volta das 12 horas.

De acordo com testemunhas, o Transcol fazia a linha 610 - Terminal de Itaparica X Terminal de Vila Velha. Ao fazer uma curva, o rapaz caiu, a porta não aguentou o impacto e abriu. Ele foi parar no meio da rua.

Segundo informações da Polícia Militar, a porta do ônibus já estaria com problemas antes do acidente acontecer. Selo WhatsAppO jovem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ele teve ferimentos no braço, nas mãos e no supercílio direito e foi liberado no final da tarde.

GVBus

A Viação Praia Sol, empresa do Consórcio Atlântico Sul que opera a linha 610 (Terminal de Itaparica / Terminal de Vila Velha, via Jockey de Itaparica), lamentou o ocorrido e informou, por meio de nota, que aguarda o resultado da perícia para se pronunciar.

Ceturb

O diretor-presidente da Ceturb, Alex Mariano, informou que é cedo para afirmar se a porta do coletivo já estava com problemas antes da queda do jovem. Disse ainda que o ônibus da linha 610 era novo, sendo improvável que tenha havido um desgaste de materiais, que levariam ao afrouxamento da porta.

No entanto, ele garante que a Ceturb enviará um ofício aos consórcios para que a empresa fabricante apresente um laudo sobre o problema, além de fazer um pesquisa para saber se já houve casos como no Brasil.

Alex também adiantou que o sistema de vistorias - anteriormente feito apenas de forma programada nas garagens dos ônibus - será ampliado a partir de agosto, priorizando as análises de segurança. Agora, além das três vistorias anuais pelas quais cada coletivo passa, outras serão feitas de forma surpresa tanto nas garagens, quanto nos terminais. Atualmente são feitas 5.112 vistorias anuais nos 1.704 ônibus do sistema Transcol. A expectativa é que em agosto do ano que vem, o número aumente em 10%.