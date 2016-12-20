O final de ano de comemorações ao lado da família e dos amigos não acontece da mesma forma para um número expressivo de pessoas em Vitória. Cerca de 170 moradores de rua, segundo dados da prefeitura de Vitória, viviam nas ruas até o mês de novembro. Com a ideia de dar mais alegria a essas pessoas no Natal, o estudante Luiz Felipe Xavier, de 19 anos, organiza uma ceia para quem ainda está nas ruas de dez bairros da Capital.

O projeto “Vamos de Bike?” começou no Natal de 2015, quando, da mesma forma, Luiz quis ajudar outros moradores de rua no final daquele ano. O jovem não tem carteira de habilitação e carro e, devido a isso, vai às ruas de bicicleta. Com uma panela de sopa, feita por ele mesmo, consegue ajudar até 70 pessoas em uma mesma noite.

Your browser does not support the audio element. Jovem entrega sopa a moradores de rua e pretende fazer ceia no Natal

Luiz acrescenta que fica estarrecido ao ver a ação das pessoas quando moradores de rua pedem comida. Para o estudante, é necessário não ter preconceito. “As pessoas sentam nas mesas, comem e se sobrar acham que as pessoas são animais para darem resto. O certo seria: se vou cobrar um cachorro quente e alguém me pede eu não dou a metade. Se eu tiver condição, o certo é dar um novo. Tem vários fatores que levam as pessoas a estarem nas ruas. Mas não podemos julgar e sim ajudar”, diz.

Na rua após perder o emprego, Anderson Celestino, de 36 anos, lava carros atualmente para tentar se manter. Vivendo em Jardim da Penha, ele afirma que há muitos moradores no bairro são contra eles, mas agradece a ajuda de Luiz Felipe. “É uma coisa que ele faz de coração. A gente se alimenta direitinho aqui. Tem muito morador de Jardim da Penha que chega pedindo para retirar a gente. Nós também somos seres humanos”, explica.