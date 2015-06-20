Jovem é preso por matar e esquartejar o corpo da namorada no Espírito Santo

Um crime bárbaro chocou os moradores de Cariacica, na Grande Vitória. Um rapaz de 19 anos matou e esquartejou a namorada, de 16 anos, dentro da casa dele. O motivo? Ciúmes. Lucas Alves dos Santos contou aos investigadores da Divisão de Homicídios que ficou desconfiado de uma suposta traição. O rapaz resolveu criar um perfil falso em uma rede social e descobriu que a vítima, Mayara de Jesus Silva, estaria se relacionando com um colega da escola. Na última quinta-feira (18), Mayara foi até a casa de Lucas, onde o rapaz morava somente com o irmão, de 17 anos. O casal teve uma discussão. O jovem pegou uma faca e matou a namorada. Quando anoiteceu, o irmão de Lucas chegou em casa para dormir e viu a menina morta. Em depoimento, o adolescente contou que não conseguiu dormir em casa por causa do crime e deixou Lucas ao lado do corpo da namorada.
Jovem é preso por matar e esquartejar o corpo da namorada em Cariacica
Depois que o irmão saiu de casa, Lucas esquartejou o corpo da namorada usando uma faca e um martelo. Depois colocou os pedaços do corpo dentro de uma sacola e jogou querosene para disfarçar o cheiro. Na noite de sexta-feira (19), desconfiados, os vizinhos de Lucas descobriram o que havia ocorrido.
Quando saiu de casa, os moradores surpreenderam o suspeito na rua. O jovem sofreu várias agressões. O irmão dele, que decidiu retornar para casa, também apanhou dos moradores, já que ele sabia do crime e não contou nada para ninguém.A Polícia Militar foi acionada e conseguiu livrar os irmãos da fúria da população. Na Divisão de Homicídios, Lucas declarou, na manhã deste sábado (20), que não aceita traição. Lucas foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e vai responder pelo crime de feminicídio. O irmão dele, de 17 anos, foi liberado porque a polícia entendeu que ele não teve participação no crime.Com informações de Iara Diniz