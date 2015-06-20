Jovem é preso por matar e esquartejar o corpo da namorada no Espírito Santo

Um crime bárbaro chocou os moradores de Cariacica, na Grande Vitória. Um rapaz de 19 anos matou e esquartejou a namorada, de 16 anos, dentro da casa dele. O motivo? Ciúmes. Lucas Alves dos Santos contou aos investigadores da Divisão de Homicídios que ficou desconfiado de uma suposta traição. O rapaz resolveu criar um perfil falso em uma rede social e descobriu que a vítima, Mayara de Jesus Silva, estaria se relacionando com um colega da escola. Na última quinta-feira (18), Mayara foi até a casa de Lucas, onde o rapaz morava somente com o irmão, de 17 anos. O casal teve uma discussão. O jovem pegou uma faca e matou a namorada. Quando anoiteceu, o irmão de Lucas chegou em casa para dormir e viu a menina morta. Em depoimento, o adolescente contou que não conseguiu dormir em casa por causa do crime e deixou Lucas ao lado do corpo da namorada.

Your browser does not support the audio element. Jovem é preso por matar e esquartejar o corpo da namorada em Cariacica

Depois que o irmão saiu de casa, Lucas esquartejou o corpo da namorada usando uma faca e um martelo. Depois colocou os pedaços do corpo dentro de uma sacola e jogou querosene para disfarçar o cheiro. Na noite de sexta-feira (19), desconfiados, os vizinhos de Lucas descobriram o que havia ocorrido.