Jovem é morto com três tiros dentro de loja de motos

Um jovem foi morto com três tiros por volta das 12h desta segunda-feira (05) dentro de uma loja de peças de moto em Itacibá, Cariacica.

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Testemunhas contaram que Raymundo Bastos Neto, 18 anos, foi até o local para comprar peças para sua motocicleta. No momento em que um vendedor estava fazendo o orçamento do serviço, um homem de capacete entrou na loja e efetuou os disparos.