Um jovem foi morto com três tiros por volta das 12h desta segunda-feira (05) dentro de uma loja de peças de moto em Itacibá, Cariacica.
Jovem é morto com três tiros dentro de loja de motos
Testemunhas contaram que Raymundo Bastos Neto, 18 anos, foi até o local para comprar peças para sua motocicleta. No momento em que um vendedor estava fazendo o orçamento do serviço, um homem de capacete entrou na loja e efetuou os disparos.
Ainda de acordo com testemunhas, não foi possível ver se o atirador estava pilotando uma motocicleta ou se estava como carona. A polícia vai solicitar imagens de videomonitoramento da rua Manoel Joaquim dos Santos, onde fica a loja, para conseguir informações que ajudem na elucidação do caso.