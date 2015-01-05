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Jovem é morto com três tiros dentro de loja de motos

A polícia vai solicitar imagens de videomonitoramento da rua para conseguir informações que ajudem na elucidação do caso

Publicado em 05 de Janeiro de 2015 às 19:41

Publicado em 

05 jan 2015 às 19:41
Um jovem foi morto com três tiros por volta das 12h desta segunda-feira (05) dentro de uma loja de peças de moto em Itacibá, Cariacica.
Jovem é morto com três tiros dentro de loja de motos
Testemunhas contaram que Raymundo Bastos Neto, 18 anos, foi até o local para comprar peças para sua motocicleta. No momento em que um vendedor estava fazendo o orçamento do serviço, um homem de capacete entrou na loja e efetuou os disparos.
Ainda de acordo com testemunhas, não foi possível ver se o atirador estava pilotando uma motocicleta ou se estava como carona. A polícia vai solicitar imagens de videomonitoramento da rua Manoel Joaquim dos Santos, onde fica a loja, para conseguir informações que ajudem na elucidação do caso.

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