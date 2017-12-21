Jovem com doença rara vende quadro para comprar respirador artificial

Exposição de Lucas Barbosa Saar Crédito: Patrícia Scalzer

Há 19 anos Lucas Barbosa Saar, hoje com 26 anos, está acamado por causa de uma doença rara, chamada síndrome de Werdning Hoffman, também conhecida como Amiotrofia Espinhal. A doença comprometeu a fala, os movimentos e a capacidade de respirar sozinho do jovem, por isso, ele precisa de um respirador artificial 24 horas por dia. Apesar da limitação, Lucas é totalmente lúcido, estudou e adora fazer passeios, porém, ele precisa de um respirador artificial portátil, que custa cerca de R$ 17 mil.

Aos 13 anos, o jovem descobriu a arte como terapia e faz pinturas em tela com a mão. Para que sua história fosse divulgada e arrecadar recursos para a compra do equipamento, a mãe dele, a técnica em nutrição, Thanan Saar, montou uma exposição em Vitória para vender os quadros.

Ela diz que na casa da família há um respirador artificial, mas ele é fixo. Quando Lucas vai fazer algum passeio, um aparelho portátil é alugado, no valor de R$ 1 mil. “Geralmente as empresas alugam, no mínimo, por 30 dias. O aluguel, independente dos dias que ele vai usar, pra gente é muito alto e díficil de conseguir toda vez que vamos sair com ele. Não temos esse valor disponível sempre”, contou.

Your browser does not support the audio element. Jovem com doença rara vende quadros para comprar respirador artificial

Como passa muito tempo dentro do quarto, Thanan conta que é muito importante que Lucas tenha momentos de lazer. “A depressão para uma pessoa que fica presa dentro de quatro paredes é inevitável. Ter a oportunidade de sair, de ter vida social, contato com outras pessoas e ver a vida fora do quarto é vital para o ser humano”, disse.