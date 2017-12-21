Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Superação

Jovem com doença rara vende quadro para comprar respirador artificial

A doença comprometeu a fala, os movimentos e a capacidade de respirar sozinho de Lucas Barbosa Saar. Ele precisa de um respirador artificial portátil, que custa cerca de R$ 17 mil

Publicado em 21 de Dezembro de 2017 às 18:15

Publicado em 

21 dez 2017 às 18:15
Exposição de Lucas Barbosa Saar Crédito: Patrícia Scalzer
Há 19 anos Lucas Barbosa Saar, hoje com 26 anos, está acamado por causa de uma doença rara, chamada síndrome de Werdning Hoffman, também conhecida como Amiotrofia Espinhal. A doença comprometeu a fala, os movimentos e a capacidade de respirar sozinho do jovem, por isso, ele precisa de um respirador artificial 24 horas por dia. Apesar da limitação, Lucas é totalmente lúcido, estudou e adora fazer passeios, porém, ele precisa de um respirador artificial portátil, que custa cerca de R$ 17 mil.
Aos 13 anos, o jovem descobriu a arte como terapia e faz pinturas em tela com a mão. Para que sua história fosse divulgada e arrecadar recursos para a compra do equipamento, a mãe dele, a técnica em nutrição, Thanan Saar, montou uma exposição em Vitória para vender os quadros.
Ela diz que na casa da família há um respirador artificial, mas ele é fixo. Quando Lucas vai fazer algum passeio, um aparelho portátil é alugado, no valor de R$ 1 mil. “Geralmente as empresas alugam, no mínimo, por 30 dias. O aluguel, independente dos dias que ele vai usar, pra gente é muito alto e díficil de conseguir toda vez que vamos sair com ele. Não temos esse valor disponível sempre”, contou.
Jovem com doença rara vende quadros para comprar respirador artificial
Como passa muito tempo dentro do quarto, Thanan conta que é muito importante que Lucas tenha momentos de lazer. “A depressão para uma pessoa que fica presa dentro de quatro paredes é inevitável. Ter a oportunidade de sair, de ter vida social, contato com outras pessoas e ver a vida fora do quarto é vital para o ser humano”, disse.
A exposição acontece no segundo piso do Shopping Vitória até o dia 12 de janeiro. As pinturas custam entre R$ 40 e R$ 85. Os quadros também podem ser adquiridos pelo telefone 3045-5451.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados