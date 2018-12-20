Jornalista relata que vinha recebendo ameaças de idoso por cartas

O repórter da TV Gazeta, Rodrigo Maia, contou que sofria ameaças há um ano do seu vizinho, o aposentado Nildo Ferreira, que foi agredido pelo repórter na última segunda-feira (17) Crédito: José Carlos Schaeffer

O repórter da TV Gazeta, Rodrigo Maia, falou sobre a agressão a um idoso de 69 anos no elevador do prédio onde mora, na Praia do Canto, em Vitória. O jornalista contou que sofria ameaças do aposentado Nildo Ferreira há um ano, quando o vizinho passou a enviar cartas por baixo da porta reclamando de barulho no apartamento. Sobre a agressão, diz que tudo começou do lado de fora do prédio, quando ele saía e o idoso entrava no condomínio.

“A imagem não está na íntegra. Tudo começa quando eu saio do edifício e ele está entrando no condomínio. Ele já sai do carro me puxando para briga. Eu saio, entro no condomínio novamente, pego o elevador e quem está lá é a síndica do prédio. O elevador pára na garagem e ele entra. Ele vem, começa a me agredir, me empurra várias vezes, eu pego meu celular e tento filmar, depois ele me empurra mais, me dá uma cabeçada, começa a me dar soco e aí que eu parto pra cima”, disse.

O jornalista disse ainda que foi ele quem acionou a polícia. “Eu imobilizo ele e inclusive ligo para a polícia. Eu faço quatro ligações pra polícia pedindo tanto a polícia quanto o SAMU. Porque ele mesmo no chão continua me agredindo e pedindo pra sair. Imobilizei ele por 20 ou 30 minutos até a chegada da Guarda Municipal”, disse.

Rodrigo diz que a agressão não se justifica, mas afirma que se descontrolou por tudo o que passou.

“Eu não estou aqui pra justificar as imagens, mas elas são um ponto final de um ano que eu venho recebendo cartas todas as noites e início de madrugada quando eu chegava do trabalho. Esse senhor colocava debaixo da minha porta várias cartas me ameaçando, e dizendo que eu estava fazendo muitos barulhos, martelando a parede dele”, contou.

O repórter diz que tentou entrar em diálogo várias vezes com o aposentado, mas que mesmo assim, as cartas continuaram, e por isso, ele procurou a polícia.

“Tentei entrar em diálogo com eles várias vezes dizendo que não tinha porque martelar a parede. As cartas continuaram. Tenho dois boletins de ocorrência, um de fevereiro e outro de setembro deste ano, porque cada vez mais (aconteciam) as ameaças dele, agressões verbais no corredor, porque ele diz que ouve barulhos”, afirmou.

Discussões

Segundo o aposentado Nildo Ferreira, as discussões começaram há mais de um ano. "Ele mora lá há um ano e pouco e, desde que se mudou, ele sempre fez muito barulho."

O aposentado deu sua versão sobre a agressão sofrida. "Nunca imaginei que ele também estava subindo no elevador. Então foi aquela coincidência que a gente não gosta de ter nunca. Quando eu subi, ele subiu também. Como ele vinha fazendo muito barulho, e eu já entrei com uma ação contra ele, falei: 'Você continua fazendo barulho, meu amigo'. Ele botou o nariz com o meu... Quando eu o afastei, ele partiu para cima. Ali mesmo eu fui a nocaute", relatou o aposentado.

Investigação

Por nota, a Polícia Civil informa que o fato foi registrado na Delegacia Regional de Vitória, na última quarta-feira (19), como lesão corporal. O idoso, de 69 anos, esteve nesta quinta (20) na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso para prestar depoimento. O suspeito será intimado para comparecer à Delegacia para prestar depoimento. O caso segue sob investigação e demais informações não serão passadas no momento para não atrapalhar as investigações.

Posicionamento da Rede Gazeta

A Rede Gazeta decidiu afastar de suas funções o repórter Rodrigo Maia, que se envolveu numa briga no condomínio onde mora, em Vitória. As agressões foram filmadas pelas câmeras de segurança do prédio. A Rede Gazeta repudia qualquer tipo de violência. E tão logo tomou conhecimento dos fatos decidiu imediatamente pelo afastamento do repórter até apuração completa do ocorrido.