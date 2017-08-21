Jardim da Penha terá estacionamento rotativo em setembro

O bairro Jardim da Penha, em Vitória, terá até 90 vagas de rotativo no mês de setembro, segundo a prefeitura. A marcação e a instalação das bases dos parquímetros deve começar em poucos dias. As vagas serão concentradas nas Avenidas Anísio Fernandes Coelho e Saturnino Rangel Mauro, entre a Ponte de Camburi e a Ponte Ayrton Senna. A região tem grande movimentação durante o dia por causa de restaurantes. Aliado à demanda de moradores, isso motivou o planejamento desse sistema de estacionamento na região.

Uma futura expansão de vagas, além do que está planejado para Jardim da Penha, pode ser feito de acordo com o interesse de moradores e comerciantes da região, de acordo com o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann. “Só levamos para locais onde há conflito com o uso das vagas. Só instalamos quando os moradores nos demandam em função de organizar o espaço público”, ressalta.

Em até 15 dias o próximo bairro a ter o estacionamento rotativo em operação será Santa Lúcia, com 250 vagas nas ruas Constante Sodré, Eurico Aguiar, Eugênio Netto, José Teixeira e Arnaldo Magalhães. Na sequência, além de Jardim da Penha, Praia do Suá também receberá o sistema rotativo, com 900 vagas no total, em locais como a rua das peixarias, também em até um mês.

CIDADE ALTA

O cronograma de novos parquímetros na Capital agora também inclui a região da Cidade Alta, no Centro. Ainda não há previsão exata de quando o sistema deve começar, mas a estimativa é de que até o final do ano a região, que concentra locais como o Palácio Anchieta, a Catedral Metropolitana e o Hospital da Associação dos Funcionários Públicos, ganhe até 300 vagas de estacionamento rotativo.

A região é muito demandada por frequentadores, que reclamam da dificuldade em conseguir uma vaga de estacionamento. A disponibilidade de vagas era maior nesta segunda-feira (21), mas segundo o servidor público Wellington Bleidorn, de 30 anos, nem sempre é assim. "Normalmente é muito difícil encontrar vaga aqui. Com espaços públicos, demanda muito estacionamento e acaba dificultando encontrar vagas”, relata.