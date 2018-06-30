Jardim comunitário retorna em Vitória, mas sem animais

Mais um capítulo envolvendo a polêmica sobre um jardim comunitário no meio do Centro de Vitória. Após causar divergências, o jardim aberto - construído na esquina da Rua Dionísio Rosendo, no entorno da Praça Costa Pereira - foi reconstruído, neste sábado (30), por moradores da região. Mas, agora, já sem os animais que faziam parte do cenário.

Da esquerda para direita: Everton Martins, Raymison Diego e Lino Feletti II Crédito: Adalberto Cordeiro

Segundo representantes do grupo, o objetivo não é retornar com os bichos - como coelhos, preás e galinhas - para o local, mas, sim, incentivar o plantio de mudas de plantas. Quem explica a iniciativa é o fotógrafo Lino Feletti, 45 anos, um dos organizadores do mutirão.

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"O objetivo nosso, de fato, é recompor a flora do espaço e recompor o belo que foi destruído. E repromover um espaço onde as crianças possam vir, como vinham, e as pessoas continuem a ir visitar um espaço bonito no Centro", defende.

Polêmica

O comerciante Eugênio Martini, 62 anos, foi o criador do jardim, no ano de 2011. Ele, que tem um estabelecimento em frente ao canteiro, resolveu encerrar as atividades no local após receber uma notificação da Prefeitura de Vitória para que os animais fossem retirados.

Segundo ele, em 2011, o espaço foi criado para acabar com um ponto de lixo viciado e também para servir como um lar para os animais em meio a cidade. Mas algumas pessoas denunciaram a situação dos animais como um caso de maus-tratos. Martini, desta vez, se disse desencantado com a polêmica gerada e não participou da ação, mas defendeu a iniciativa.

"Toda a ajuda é bem-vinda e gostaria que a cidade toda fizesse isso. Eu parabenizo o pessoal que está tomando essa iniciativa porque é muito bom que seja feita aqui e todos os lugares. As pessoas precisam colaborar com a cidade", salientou.

Elogios

Danieli Guisolfi e Isabel, sua filha, de 2 anos Crédito: Adalberto Cordeiro

Quem também aproveitou o sábado para participar da ação, elogiou a iniciativa do mutirão. Como é o caso da assessora Danieli Guisolfi, 32 anos. Ela, inclusive, levou a filha, Isabel Guisolfi, de 2 anos, para ajudar no plantio das mudas para o jardim. Segundo Danieli, a reconstrução do jardim carrega o objetivo de permitir um bem-estar comum entre a comunidade. "Vir participar dessa ação é pensar no bem-estar coletivo e na reconstrução de um lugar que pode fazer a diferença na cidade", elogia.

O aposentado Jacó Toledo, de 68 anos, mora na região do Centro e também elogiou a ação. Para ele, o espaço do jardim serve como um instrumento de interação social.