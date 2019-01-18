Jardim Camburi: moradores pedem melhorias no trânsito Crédito: Caíque Verli

Implantação de mão única, mais sinalização e faixas de pedestres são algumas das reivindicações de moradores de Jardim Camburi, em Vitória. O ponto mais crítico fica próximo a um supermercado novo instalado na avenida Norte Sul. As ruas no entorno ficaram bem mais movimentadas e o trânsito não está comportando a quantidade de carros.

O presidente da associação de moradores do bairro, Enoque Sampaio, explicou que a comunidade não é contra a vinda de empreendimentos, mas defende que a Prefeitura tome providências para melhorar o fluxo de veículos no bairro.

"A comunidade não é contra, tanto que ela pediu a vinda dos supermercados para cá. Só que não houve um planejamento por parte da prefeitura para a vinda desses empreendimentos. Essas melhorias deveriam ter vindo antes da chegada dos empreendimentos. E foi o contrário, o empreendimento chegou, as melhorias estão por fazer e não foram feitas", disse.

Your browser does not support the audio element. Jardim Camburi - bairro cresce e trânsito piora, reclamam moradores.

Entre os pedestres, a principal reclamação é da falta de faixa para atravessar, principalmente próximo ao cruzamento das ruas Raul Oliveira Neves e Theófilo Costa, como protesta a vendedora autônoma Lucimar Carvalho. "Muito complicado. Precisamos de uma faixa de pedestres urgente para que não aconteça nada de mais grave no bairro", pediu a moradora.

Quem tem mais dificuldade são as pessoas com problemas de locomoção, como a aposentada Catarina Isabel Moreira, 53 anos, que tem uma doença degenerativa e precisa andar mais devagar. "Só atravesso aqui de carro. Na hora de grande movimentação, só carro", contou.

Por nota, a Prefeitura de Vitória afirmou que o projeto com as intervenções viárias, que incluem a construção de uma ciclovia e implantação de mão única, está pronto e ainda não foi executado a pedido da própria comunidade. O que acontece, segundo os moradores, é que eles querem também melhorias viárias da Rua Carlos Gomes Lucas e abertura de canteiro na Avenida Norte-sul, que, segundo a Prefeitura, serão feitas pelos empreendedores de outro hipermercado que vai se instalar.