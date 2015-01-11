Moradores e turistas que frequentam a orla de Jacaraípe, na Serra, podem contar a partir deste domingo (11) com mais um espaço para a prática de esporte e lazer. O balneário estreou nesta manhã a Rua do Lazer, após ser aprovado o projeto proposto pelo então vereador Bruno Lamas (PSB). O funcionamento será sempre aos domingos, das 9h às 15 horas.
O local escolhido é a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, do trecho que vai do cruzamento com a Rua Guaraciaba, próximo ao antigo Hotel Praia Linda, e o cruzamento com a Rua Guayanases, próximo à região de Solemar, conhecido pela prática do surf.
Jacaraípe, na Serra, terá espaço para a prática de esporte e lazer aos domingos
O agora deputado estadual Bruno Lamas, comemorou a estreia do espaço e informou que o Projeto de Lei surgiu da demanda da comunidade local. De acordo com ele, a atividade foi discutida amplamente com o comerciantes locais e também com a comunidade tendo como exemplo as ruas de lazer da Praia de Camburi e Centro, em Vitória, e da Praia da Costa, em Vila Velha.
"É uma conquista para a cidade da Serra. É a primeira Rua de Lazer aqui na Praia de Jacaraípe. Hoje é o início, é o primeiro dia de execução das atividades. Certamente vai precisar de muitos ajustes, mas a ideia é uma área para pratica de esportes, interação entre as famílias, melhorando a qualidade de vida das pessoas", apontou.
Além da prática de esportes, como patins, skate, bicicleta, corridas e caminhadas, o local também proporciona diversão para as crianças com espaço para recreação e distribuição de picolé, pipoca e algodão doce. A administração municipal espera que a cada domingo, pelo menos 3 mil pessoas frequentem a Rua de Lazer, como afirma o diretor municipal de Esportes, Márcio Paulo Barros.
"A gente mantém essa expectativa para os outros domingos também. A Rua de Lazer compreende um percurso de 1,5 km. São nove vias transversais interditadas e esse percurso foi reservado especialmente para a prática de esporte. Além disso, estamos implementando também uma recreação", afirmou.Moradora do bairro Barcelona, a funcionária pública Kamila Seibert Porto, 32 anos, aprovou a Rua de Lazer. "E extremamente importante para a integração da comunidade, do cidadão da Serra, sem ter que se deslocar daqui, igual eu fazia, e ir lá para Jardim Camburi para poder aproveitar um domingo em família", explicou.A Rua do Lazer será mantida até o final da alta temporada. Após esse período, uma nova conversa deve acontecer com a comunidade para avaliar quais atividades devem ser desenvolvidas no local para mantê-la em funcionamento, segundo Márcio Paulo Barros.