Moradores e turistas que frequentam a orla de Jacaraípe, na Serra, podem contar a partir deste domingo (11) com mais um espaço para a prática de esporte e lazer. O balneário estreou nesta manhã a Rua do Lazer, após ser aprovado o projeto proposto pelo então vereador Bruno Lamas (PSB). O funcionamento será sempre aos domingos, das 9h às 15 horas.

O local escolhido é a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, do trecho que vai do cruzamento com a Rua Guaraciaba, próximo ao antigo Hotel Praia Linda, e o cruzamento com a Rua Guayanases, próximo à região de Solemar, conhecido pela prática do surf.

Your browser does not support the audio element. Jacaraípe, na Serra, terá espaço para a prática de esporte e lazer aos domingos

O agora deputado estadual Bruno Lamas, comemorou a estreia do espaço e informou que o Projeto de Lei surgiu da demanda da comunidade local. De acordo com ele, a atividade foi discutida amplamente com o comerciantes locais e também com a comunidade tendo como exemplo as ruas de lazer da Praia de Camburi e Centro, em Vitória, e da Praia da Costa, em Vila Velha.

"É uma conquista para a cidade da Serra. É a primeira Rua de Lazer aqui na Praia de Jacaraípe. Hoje é o início, é o primeiro dia de execução das atividades. Certamente vai precisar de muitos ajustes, mas a ideia é uma área para pratica de esportes, interação entre as famílias, melhorando a qualidade de vida das pessoas", apontou.

Além da prática de esportes, como patins, skate, bicicleta, corridas e caminhadas, o local também proporciona diversão para as crianças com espaço para recreação e distribuição de picolé, pipoca e algodão doce. A administração municipal espera que a cada domingo, pelo menos 3 mil pessoas frequentem a Rua de Lazer, como afirma o diretor municipal de Esportes, Márcio Paulo Barros.