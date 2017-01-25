Já anunciado no Hexa em 2016, MUG vai "dar as cartas" no Sambão

A Mocidade Unida da Glória (MUG) mal havia comemorado o hexa no Carnaval de Vitória em 2016 e já anunciava o enredo deste ano. Em entrevista à imprensa comemorando mais um título, o presidente Robertinho fez o anúncio: “Vou dizer para vocês o nosso enredo para 2017: ‘a MUG dá as cartas’”, declarou.

Com 37 anos de história a MUG vai passear em narrativas sobre cartas históricas, místicas, emotivas e e-mails, além de fazer menção à tecnologia utilizada hoje por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Tudo mudou e o objetivo é resgatar essa história, segundo o diretor de carnaval da agremiação, Jurandir Machado.

“Antigamente você mandava cartas para vovó, cartas para Papai Noel e cartas de amor. Era uma coisa de coração que foi se perdendo com o tempo. Hoje é Facebook, Instagram, etc. A gente vem resgatar toda essa história”, explicou.

D. Pedro I também ‘dará as cartas’ no desfile

Segundo a organização, serão 1.800 componentes, cinco carros alegóricos, dois tripés e 18 alas ao longo do desfile. Entre os destaques estão as alas das baianas, compostas por 60 damas do samba representando as “Riquezas da Índia”, que cultuam as cartas místicas, e a da bateria, com as cartas históricas e personagens como D. Pedro I e Imperatriz Leopoldina, no período da Independência do Brasil.

Outro destaque da escola de samba, mais uma vez presente, é Fernanda Figueiredo, rainha de bateria que herdou o título da própria mãe. Capixaba e também musa há 10 anos da Salgueiro, no Rio de Janeiro, Fernanda se diz estar no melhor momento da carreira. “Eu estou no melhor momento corporal, com vários tratamentos e trabalhando. A MUG dá as cartas foi pensado antes da avenida em 2016. Estamos apostando e trabalhando porque carnaval é uma caixa de surpresa. Quem erra menos ganha o tão sonhado título”, declara.

Será que pinta uma ‘trinca’ nesse carteado?