Ivan Carlini nega candidatura à reeleição, mas parlamentares relatam conversas

A escolha do nome que vai comandar câmara de Vila Velha já está cheia de articulações entre vereadores eleitos e reeleitos, sem ao menos a diplomação da nova legislatura ter sido feita. Apesar de negar uma candidatura à reeleição, nos bastidores Ivan Carlini (DEM), atual presidente, conversa com parlamentares para permanecer no cargo pela quinta vez consecutiva. Ele já está há no sétimo mandato como vereador.

Novos nomes também podem aparecer na disputa. Entre eles, Arnaldinho Borgo (PMDB) e Heliosandro (PR), que admitem uma candidatura à presidência da Casa. Ricardo Chiabai (PPS) e Bruno Lorenzutti (PTN) são citados nos bastidores. Os vereadores, no entanto, negam que vão tentar a presidência.

A eleição para a presidência da câmara acontece no dia primeiro de janeiro. Serão escolhidos além do presidente, toda a mesa diretora, composta por mais cinco integrantes, entre secretários e vice-presidentes.

Your browser does not support the audio element. Ivan Carlini nega candidatura à reeleição para presidência, mas parlamentares relatam conversas

Sobre Ivan Carlini, um vereador eleito e outro reeleito, ouvidos pela reportagem da CBN, garantiram que O atual presidente conversou com vários parlamentares já articulando a candidatura da mesa diretora, pedindo apoio. Um deles relatou que a conversa é “sem propostas” e baseada apenas em desejos pessoais de permanecer no poder e disse que espera uma renovação para a próxima gestão do Legislativo municipal.

Apesar de ter dito ao jornal A Gazeta que seria candidato caso os vereadores quisessem, Ivan Carlini garantiu que não pensa em entrar no páreo novamente. “Não pretendo ser candidato. Eu não fui a uma casa pedir voto a vereador, não marquei nenhuma reunião. Eu não tenho esse interesse e pode ficar despreocupado que eu não sou candidato à presidência”, pondera

Vereador mais votado, o reeleito Arnaldinho Borgo declara que quer formar uma chapa e já começou a conversar com alguns vereadores na casa. Ele ressalta, no entanto, que a aceitação precisa ser da maioria. “Pela votação expressiva que tivemos há uma credibilidade junto à sociedade e aos vereadores que foram eleitos. Então, baseado nessa questão e na experiência do primeiro mandato, podemos brigar por uma vaga na presidência”, argumenta.

Heliosandro (PR) afirma que tem conversado com eleitos e reeleitos, mas também afirma que só vai se candidatar caso haja consenso entre todos os 17 vereadores. “Eu só tenho um voto nesse colégio eleitoral, que é o meu. Então eu preciso sentir com os vereadores se há reciprocidade. Agora muitos estão ouvindo e poucos falando. Há um comportamento de muito silêncio”, acredita.

Interferência do prefeito

O prefeito eleito Max Filho (PSDB) não teve nenhum vereador do partido eleito na câmara municipal, mas parlamentares ouvidos pela reportagem da CBN acreditam que o próximo chefe do executivo municipal possa interferir na disputa por preferir a renovação da câmara municipal em vez da reeleição de Ivan Carlini.

Max, no entanto, nega qualquer tratativa e pondera que o assunto precisa ser resolvido pela câmara municipal. “Eu tenho que manter o bom relacionamento. Não posso criar problemas com a câmara seja quem for eleito para presidir os trabalhos a partir do ano que vem”, destaca.

Muitos vereadores ouvidos acreditam que o assunto das eleições para presidência da câmara e da mesa diretora vai ganhar um foco maior a partir da diplomação dos parlamentares, que acontece em meados de dezembro.

Contas rejeitadas

Ivan Carlini teve as contas de campanha rejeitadas pela juíza Rozeana Martins de Oliveira na última semana. O motivo foi a falta de documentos que comprovassem a doação de bens para o processo eleitoral. Há indícios ainda de doação de servidores do órgão municipal.