Itapoã e Praia da Costa tiveram quase 100 crimes em um mês

Os bairros Itapoã e Praia da Costa têm sido campeões em número de ocorrências de arrombamento, furto, assalto e roubo de veículos em 2015 no município de Vila Velha. Dados da Polícia Militar até abril mostram que os dois bairros se mantiveram com cerca de 50 crimes por mês cada um. Na última semana, em um intervalo de três dias, só em Itapoã, houve arrombamento de uma loja, que teve R$ 45 mil em mercadorias roubadas, e dois roubos de veículos.Assustados com a frequência dos crimes, os moradores do bairro pedem por mais policiamento. O empresário Willian Pereira, que teve o estabelecimento dele arrombado, acredita que um número maior de rondas policiais evitaria os roubos.

Your browser does not support the audio element. Itapuã e Praia da Costa tiveram quase 100 ocorrências policiais em um mês

“Por cinco dias seguidos, três tentativas de arrombamento, duas delas conseguiram entrar, uma não conseguiu, mas esteve perto de conseguir. É muito preocupante a situação. Eu tive um prejuízo, em espécie, de R$ 2 mil. Só que o que eu tive que investir para fazer a minha segurança, foram só, de ontem para cá, R$ 4,5 mil, com grades, instalação de câmeras de segurança, barreira de sensor, tudo para tentar inibir um pouco mais, mas nem isso está inibindo”, contou à Rádio CBN Vitória.

PM nega elevação de crimes

Mas de acordo com o subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Major Menezes, não tem ocorrido um aumento dos crimes. Segundo ele, inclusive houve uma redução de 2% no número de registros comparando abril deste ano com o mesmo mês do ano passado. Em abril de 2015, houve 46 ocorrências de crimes contra o patrimônio no bairro. Em março, foram 50.

Major Menezes explica as características do local que o tornam alvo para os bandidos. “No entorno de um bairro de uma condição financeira razoável, como Itapoã, eu tenho bairros com problemas sociais graves, que precisam ser trabalhados. Também tenho, tanto dentro de Itapoã como nos bairros do entorno, problemas estruturais, como ruas mal iluminadas, terrenos baldios, a especulação imobiliária, como por exemplo casas que ficam abandonadas esperando um momento oportuno de construir um prédio, e isso vira um espaço onde o crime se estabelece”, disse.

O major também salientou que o policiamento está reforçado e capacitado em Itapoã. Ele afirma que um roteiro de policiamento é feito junto com a comunidade.