Na tentativa de segurar seus negócios e manter-se de pé mesmo diante de um cenário difícil para empresas de transportes de passageiros em todo o país, a Viação Itapemirim, umas das mais tradicionais do Brasil, vendeu cerca de 40% de sua frota de veículos e transferiu mais da metade das linhas em operação para a também capixaba Viação Kaissara. A Itapemirim foi fundada em 1953, pelo empresário Camilo Cola, em Cachoeiro de Itapemirim.

Your browser does not support the audio element. Em crise, Itapemirim se desfaz de linhas e vende 40% dos ônibus

Apesar de estarem situadas na mesma cidade e dividirem, inclusive, espaços, as duas transportadoras garantem que são “empresas distintas”. No total, foram repassadas à Kaissara 68 das 118 linhas que eram operadas pela Itapemirim.

Com a negociação, a Itapemirim permanece operando 50 trechos, o que corresponde a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Na resolução (nº 4662) que oficializa a transferência, publicada no “Diário Oficial da União”, constam o repasse de linhas importantes, como a São Paulo (SP) - Rio de Janeiro (RJ), a Cachoeiro de Itapemirim - RJ, e a SP - Curitiba. O valor da venda não foi divulgado por nenhuma das empresas.

O diretor de Operações da Itapemirim, Marcos Poltronieri, nega que a empresa esteja em processo de falência, mas admite que o volume de passageiros caiu nos últimos anos. Segundo ele, as dez maiores empresas de ônibus do país passam por momentos difíceis. Enquanto sobem os custos com pneus, combustível, pedágio e manutenção, e se expandem as políticas de gratuidades, o valor da passagem não é reajustado na mesma velocidade, argumenta.

De acordo com o Diretor de Operações da Kaissara, Fernando Santos, as linhas assumidas pela empresa começam operando com 271 ônibus.

De acordo com o Sindicato dos Motoristas, Ajudantes, Cobradores e Operadores de Máquinas do Sul do Espírito Santo (Sindimotoristas), cerca de mil funcionários estão em processo de migração de uma empresa para a outra.