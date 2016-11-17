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Irrigação é liberada para quase 100 mil propriedades no Estado

Com a suspensão temporária da resolução que impedia a atividade, os usuários poderão fazer uso do recurso durante a noite, das 18h às 5h.

Publicado em 17 de Novembro de 2016 às 13:09

Publicado em 

17 nov 2016 às 13:09
A captação de água para irrigação e outros fins foi liberada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), assim cerca de 100 mil usuários retornarão às atividades normais fora das áreas urbanas do Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (17). Com a suspensão temporária da resolução que impedia a atividade, os usuários poderão fazer uso do recurso durante a noite, das 18h às 5h.
Irrigação é liberada para quase 100 mil propriedades no Estado
Segundo o diretor de Planejamento Hídrico da Agerh, Antônio de Oliveira Júnior, a medida se deve ao comportamento dos mananciais, que estão apresentando comportamentos hidrológicos com vazões equiparadas às médias históricas. Além disso, existe tendência de normalidade dos rios existentes no Estado.
Ainda que os mananciais estejam assumindo situação de melhoria, é importante que essa descarga líquida não seja vista como recuperação total do sistema hidrológico do estado. Para Oliveira, é necessário cautela.
Fiscalização
Para garantir que os usuários não façam retirada de recursos durante o dia, o Estado vai fiscalizar as propriedades. Sendo constatadas, as infrações podem gerar sanções como notificação, interdição e/ou trancamento das bombas de irrigação e multa, que pode variar entre R$ 1.500,00 e R$ 500 mil, dependendo da gravidade.

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