A captação de água para irrigação e outros fins foi liberada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), assim cerca de 100 mil usuários retornarão às atividades normais fora das áreas urbanas do Espírito Santo, a partir desta quinta-feira (17). Com a suspensão temporária da resolução que impedia a atividade, os usuários poderão fazer uso do recurso durante a noite, das 18h às 5h.

Your browser does not support the audio element. Irrigação é liberada para quase 100 mil propriedades no Estado

Segundo o diretor de Planejamento Hídrico da Agerh, Antônio de Oliveira Júnior, a medida se deve ao comportamento dos mananciais, que estão apresentando comportamentos hidrológicos com vazões equiparadas às médias históricas. Além disso, existe tendência de normalidade dos rios existentes no Estado.

Ainda que os mananciais estejam assumindo situação de melhoria, é importante que essa descarga líquida não seja vista como recuperação total do sistema hidrológico do estado. Para Oliveira, é necessário cautela.

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