Decolagens e pousos no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

As viagens de fim de ano proporcionam o reencontro com parentes e pessoas queridas. No entanto, para alguns, o que era para ser um momento de descanso e de matar as saudades pode se tornar um transtorno. Esse é o caso dos irmãos Beatriz Blackman, de 21 anos, e Vinícius Blackman, de 18 anos, que tiveram que enfrentar uma verdadeira saga de voos atrasados e cancelados até chegar a Vitória neste sábado (23).

Your browser does not support the audio element. Irmãos relatam saga em aeroportos para chegar a Vitória

Os irmãos, que são estudantes, saíram de Brasília, na tarde da última sexta-feira (22), com destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde embarcariam em outro avião para Vitória. No entanto, como a decolagem do primeiro voo atrasou na capital federal, os dois não conseguiram embarcar para Vitória e tiveram que ficar no Rio de Janeiro.

A Gol, companhia aérea pela qual os irmãos viajavam, teria transferido os dois para um voo de outro companhia na manhã deste sábado, dessa vez partindo do Aeroporto do Galeão, também no Rio. Mas ao chegar para fazer check in, Beatriz foi surpreendida. “Chegamos para pegar o voo de outra companhia, às 9h, mas nos informaram que o procedimento não foi finalizado na noite de sexta-feira, quando estávamos no Santos Dumont. Por isso, não foram garantidas nossas vagas nesse voo", disse.

Depois disso, Beatriz afirmou que teve que procurar novamente a Gol para resolver o problema. Ela e o irmão foram colocados em um voo partindo do Rio de Janeiro às 13h deste sábado. No momento em que conversou com a reportagem, os dois aguardavam para embarcar.