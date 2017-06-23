Dois irmãos que morreram no acidente na BR-101, em Guarapari, nesta quinta-feira (22) viajaram de graça para São Paulo. Por serem de uma família financeiramente humilde, os irmãos haviam sido contemplados em um programa social do governo federal. Roniclesio dos Santos Alves, de 23 anos, estava com a irmã, Mirela dos Santos Alves, de 18 anos, viajaram na noite da última terça-feira (20), chegaram em São Paulo na quarta (21) e voltaram na tarde daquele mesmo dia.

Your browser does not support the audio element. Irmãos que morreram juntos em acidente conseguiram viagem de graça

Roniclesio e Mirela se enquadravam no perfil do programa social que disponibiliza passagens gratuitas para jovens, com idades entre 15 e 29 anos, que tenham renda familiar de até dois salários mínimos. A família dos dois irmãos é simples. Mirela até vendeu o celular, recentemente, para comprar roupas na capital paulistana, de acordo com familiares. Segundo Jamilson Ferreira dos Santos, de 33 anos, irmão das vítimas, Mirela e Roniclesio eram muito queridos pela família.

“Esses dois eram nossos xodós. São meus irmãos por parte de mãe. Meu padrasto está bem abalado e nem acredita que minha irmã morreu, para ele parece que vai voltar. Quando abriram a tampa do caixão, a primeira coisa que ele disse foi ‘um filho como esse nunca mais eu vou ter’”, relata.

Jamilson diz que os jovens eram tranquilos e não gostavam muito de sair de casa, e só viajaram para São Paulo porque conseguiram as passagens de graça. As vítimas haviam chamado o pai, chamado Romildo, que decidiu não viajar.

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