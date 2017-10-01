Pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória vai mudar para o Hospital da Polícia Militar (HPM) Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Um menino de 2 anos foi vítima de baleado por volta das 22h de sábado (01), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Ele estava no colo do pai, 25, que também foi atingido quando dois bandidos chegaram atirando. A criança foi baleada no ombro e no braço direito, que ficou fraturado.

Your browser does not support the audio element. Irmãos gêmeos e criança de dois anos são baleados na Serra

Além do menino e do pai dele, de 25 anos, os criminosos ainda acertaram um tio, irmão gêmeo do pai, e um vizinho da família. As informações são da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O crime aconteceu na frente da casa da família do menino, onde eles estavam reunidos.

Em determinado momento, um carro teria parado no local e dois bandidos desceram armados. Eles já chegaram atirando contra o grupo, sem se importar com a criança, que estava no colo do pai.

Os irmãos gêmeos foram atingidos por dois disparos cada e foram levados para o hospital Jayme Santos Neves, em Laranjeiras, em estado grave. Eles passaram por cirurgia e se recuperam bem, segundo a família.

Já a criança tomou um tiro no braço e no ombro e foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, onde permanece internada. De acordo com os familiares, o menino não corre risco.

O amigo da família foi baleado uma vez e passa bem. Após efetuarem os disparos, os bandidos fugiram e, até o momento, não foram identificados.

O pai dos rapazes, um pintor automotivo de 50 anos, não quis gravar entrevista, mas contou que estava em casa no momento dos tiros e disse que não desconfia do que pode ter acontecido, porque desconhece alguma inimizade dos filhos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Como o senhor soube que seus filhos e seus netos tinham sido baleados?

Moro com meus filhos, meu neto e minha esposa. Estava dentro de casa no momento dos tiros. O barulho foi assustador. Parecia que os tiros estavam entrando dentro da minha casa. Quando saí para fora, foi aquele susto imenso: os três e o vizinho machucados. Corri para socorrê-los.

O que seu neto estava fazendo no momento do crime?

Estava brincando com o pai, enquanto o pai dele conversava com o irmão e com o conhecido da família. Assim que ouvi os tiros, saí correndo para a rua.

Como a criança ficou depois dos tiros?

Muito assustada. Continua apavorada no hospital. Ficou chorando o tempo inteiro. O tirou quebrou o bracinho dele e precisaram colocar uma tala.

O senhor desconfia de alguma motivação do crime?

Não desconfio de nada. Meus filhos não tinham nenhuma inimizade pelo que eu sei. Nunca ninguém tinha passado por isso na família.

Como pai e avô, qual o seu sentimento agora?

De tristeza, por ver meus filhos e meu neto no hospital e não poder fazer nada. Meu neto é muito ativo, gosta de brincar, uma benção.

Teme que eles sejam alvos de um novo atentado?