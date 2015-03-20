IPTU sobe em torno de 27% e moradores reclamam em Vila Velha

O aposentado Edvar José Pozzatti, morador da Praia da Costa, Vila Velha, levou um susto quando o carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2015 chegou na casa dele. Este ano, o valor do imposto cobrado ao aposentado é de quase R$ 500. Para Edvar a quantia é muito alta, tendo em vista que o município não recebe tantos investimentos. O imposto aos moradores da cidade teve um reajuste em torno de 27%. “O valor do IPTU está exorbitante e não vemos o retorno disso para a comunidade. Nós, da Praia da Costa, estamos sendo penalizados”, reclamou.De acordo com o presidente da Associação de Moradores da Praia da Costa, Sebastião Luiz de Paulo, vários moradores estão procurando a entidade para saber se algo pode ser feito para reduzir o valor do IPTU.

“A comunidade tem se manifestado, até porque, estranhamos, pois a inflação está 7% e o reajuste do IPTU foi de 27%”, contou à Rádio CBN.O subsecretário de Finanças de Vila Velha, Mário Cézar Piumbini, explica que a alta no valor do IPTU é por conta de uma atualização da Planta Genérica de Valores do município, feita em 2009. Foi constatado que o valor venal dos imóveis tiveram uma grande valorização. Para não repassar o valor integral, que deixaria o imposto muito alto em 2010, o reajuste foi repassado de forma gradativa ano a ano.“Na verdade, não estamos tendo um aumento do valor do imposto, estamos tendo uma redução do desconto do imposto que deveria estar sendo pago desde 2009. O que temos esse ano é o reajuste do crédito tributário, de 6,62% que é pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”, afirmou.De acordo com o subsecretário, em 2010 houve desconto sobre o reajuste de 80% no valor do IPTU; em 2011 e 2012 o desconto sobre o reajuste foi de 70%, em 2013 e 2014 o desconto foi de 40% e este ano a redução foi de 15%. Por isso, teve-se a impressão de que o IPTU ficou mais de 20% mais caro.Alguns moradores têm direito a isenção do IPTU. A solicitação pode ser feita até o dia 10 de abril. Tem direito a isenção do imposto proprietário de imóveis que valem até R$ 30 mil, quem mora em rua sem pavimentação e aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves.