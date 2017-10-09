Ipem-ES alerta pais para riscos com brinquedos do Dia das Crianças

Com a chegada do Dia das Crianças e a compra de brinquedos, os pais precisam ficar em alerta para não deixar os filhos correrem riscos. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado (Ipem-ES) apreendeu 250 brinquedos na última semana que poderiam causar riscos às crianças, por causa da falta de identificação e selo do Inmetro.

No total foram analisadas 10.343 unidades na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. O percentual apreendido foi de 2%, considerado razoável pelo instituto em comparação com os dados nacionais.

No entanto, para o diretor-técnico do Ipem-ES, Marcelo Ladeia, é necessário que os pais tenham atenção em vários critérios. Entre eles a identificação dos produtos. “A presença do selo do Inmetro é a principal evidência que um brinquedo passou pelos testes de desempenho e não causam riscos. É necessário que os pais tenham atenção no selo e na indicação, porque um brinquedo para crianças de 3 anos não podem ser usados por uma de 6 a 8 meses, por exemplo”, declarou.

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Ladeia acrescenta que é necessário ficar atento à brincadeira de crianças com faixas etárias diferentes, onde pode haver brinquedos indicados para crianças mais velhas e outros que não são para as mesmas idades.

Uma outra indicação é que os pais sempre comprem brinquedos em locais autorizados legalmente. Isso porque, além de aumentar a segurança do produto, eles poderão saber quem responsabilizar em caso de algum acidente.

Entre os brinquedos apreendidos recentemente pelo Ipem-ES estão unidades dos mais variados tipos, como hand spinner, febre entre crianças e jovens, carrinhos e também bonecas.

VEJA TODAS AS DICAS DO IPEM-ES

1 - Veja se o selo do Inmetro está presente no brinquedo. Ele indica que testes de segurança foram realizados.

2 - Fique atento às informações de faixa etária. A certificação do Inmetro estabelece a faixa etária para utilização do brinquedo, sem riscos à segurança de uma criança. Isso pode evitar, por exemplo, um engasgo por ingestão de pequenas peças.

3 - Os pais devem estar atentos à crianças de faixas etárias diferentes que estão brincando juntas, com brinquedos de faixas etárias diferentes.

4 - "Informações relativas a advertências, precauções de uso e composição do produto são obrigatórias e devem estar em português, mesmo para brinquedos importados", alerta o instituto.

5 - Verifique a presença de dados do fabricante e/ou importador, como CNPJ, marca, razão social, entre outros. Nunca compre um produto sem esses dados.

6 - Fique de olho às brincadeiras dos filhos, por mais que o brinquedo pareça seguro.