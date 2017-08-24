Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra um aumento da vulnerabilidade social de mulheres negras no Espírito Santo de 12%. Os dados fazem parte do Atlas da Vulnerabilidade Social, com base em dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) mais recente, até 2015. Apesar disso, no geral a vulnerabilidade social do capixaba caiu 5%, deixando o Espírito Santo na segunda melhor posição da região sudeste, atrás de Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Ipea aponta maior vulnerabilidade de mulheres negras no Estado

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) leva em conta a situação das pessoas economicamente e também a “ausência ou insuficiência de recursos essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida da população, conformando situações de vulnerabilidade social”, como explica o próprio Atlas. O índice varia de 0 a 1, sendo que 1 é mais próximo e 0 mais distante da situação de vulnerabilidade.

No caso das mulheres negras, o índice passou de 0.290 para 0.325, de acordo com a pesquisa passando de baixa para média vulnerabilidade. Outro dado que chama atenção é a vulnerabilidade das mulheres em geral, sem distinção de cor, que também cresceu. Nesse caso, o acréscimo foi de 8%, passando de 0.249 para 0.270. Na vulnerabilidade de forma geral, o índice passou de 0.242 para 0.229, uma queda de 5% no Espírito Santo.

Segundo a coordenadora técnica do Atlas, Bárbara Marguti, os dados dizem o que deve ser feito pelos órgãos públicos. “O que aponta é uma sensibilidade grande para as oscilações da economia, afetando o mercado de trabalho e principalmente mulheres, especialmente as negras. O tempo de deslocamento para o trabalho aumentou, então é necessário pensar nisso, em quanto tempo as pessoas gastam. Até para a economia. Do ponto de vista do capital humano, sempre é necessário um olhar para a escolaridade”, diz.

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