Investigação e multa para blocos de carnaval clandestinos em Vitória

Bloco de carnaval no Triângulo das Bermudas, em Vitória, que não tinha autorização da prefeitura Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória informou que vai responsabilizar organizadores de blocos de carnavais e de eventos em redes sociais que promoverem desfiles ou aglomerações mesmo sem autorização da administração municipal. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira Mota, que disse estar solicitando a Polícia Civil investigações para identificar os organizadores. As multas podem ultrapassar R$10 mil e serem aplicadas a pessoas que convocam blocos pelas redes sociais, ou até mesmo aos que tem autorização negada pela prefeitura, mas insistem em realizar a folia em locais públicos.

Your browser does not support the audio element. Investigações e multa para blocos de carnaval clandestinos em Vitória

A informação foi confirmada à reportagem após questionamentos sobre a realização de um bloco no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, no último sábado (16). Segundo a Prefeitura, o evento, que reuniu cerca de 10 mil pessoas, não estava autorizado. O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota, afirmou que está sendo solicitada à Polícia Civil uma investigação afim de apurar quem são os organizadores para que sejam responsabilizados e multados.

“A prefeitura não tem competência para fazer investigação policial, então estamos solicitando a Polícia Civil uma investigação para tentar identificar a autoria dessas pessoas que fizeram as convocações pelas redes sociais. Tão logo o município tenha uma investigação por órgão competente, apontando quem são os responsáveis, vai adotar todas as medidas administrativas cabíveis para responsabilizar essas pessoas pela sujeira e pelos gastos que o município está tendo para restabelecer a normalidade para aquele bairro”, disse.

O presidente da associação comercial da Praia do Canto, César Saad, afirmou que a prefeitura e polícias foram comunicadas de evento com antecedência. Crédito: José Carlos Schaeffer

O secretário diz que as negativas para os pedidos para o desfile de blocos na cidade tem motivos. Seja por falta de segurança, ou estrutura para atender a demanda. E reforça que, os que não obedecerem a determinação, serão responsabilizados.

“Quando o município não autoriza é por alguma razão. Por que houve alguma impossibilidade de parar o trânsito no determinado horário, ou não tinha estrutura para atender dois ou três blocos ao mesmo tempo. Então, quando há uma negativa por parte da administração, é porque tem razões administrativas e de segurança envolvidas. E quando o bloco desobedece, os responsáveis vão ser chamados a responder por conta de não terem seguido essa negativa da prefeitura. Tanto o que pediu autorização e não teve, quanto aquele também que fez a convocação sem nem ter tentado a autorização pelo município”, completou.

Segundo o secretário, as multas são aplicadas por diversas secretarias, de acordo com cada norma descumprida. No total, o montante das notificações pode ultrapassar R$ 10 mil.

O comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Sartório, explica que a Polícia Militar e prefeituras trabalham em conjunto nos blocos de carnaval. No entanto, naqueles que não são autorizados e contam com uma grande aglomeração de pessoas, como o da Praia do Canto, as intervenções são complexas, e nesses casos, são realizados trabalhos de contenção.

“Se faz, normalmente, uma ação de contenção e, em último caso, se houver um distúrbio mais grave como quebra-quebra ou confusão, se faz a intervenção com tropa especializada de choque. Mas, não é o que PM deseja fazer até porque geralmente ocorrem efeitos colaterais”, disse.

No entanto, coronel Sartório recomenda que os foliões pesquisem os blocos que pretendem participar, para se ter a garantia de autorização e consequentemente da segurança e fiscalização por parte dos agentes públicos.

“O que a gente recomenda é que as pessoas pesquisem esses blocos se são regulares, se são autorizados junto aos sites da prefeituras municipais, e só frequente blocos autorizados. Pois esses vão ter fiscalização e segurança. Blocos inopinados como esse que aconteceu na Praia do Canto, expõe a um risco potencial, e ali qualquer tipo de problema pode transcorrer, inclusive, dificultando muito a ação policial”, explicou.

Praia do Canto: comerciantes reclamam

Donos de lojas na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, reclamaram sobre a realização de um bloco no bairro no último sábado. O evento teria sido convocado por uma página no Facebook. Dono de um restaurante na rua Aleixo Neto, o empresário Sérgio Quaresma afirma que o que aconteceu não tem relação com bloco de carnaval.

“É um baile funk generalizado, totalmente desorganizado, com consumo e venda de drogas, alcool para menores, crianças embriagadas. Crianças porque eu presenciei meninos de 14 e 15 anos embriagados. Se não está tendo nenhum tipo de proibição, está tendo conivência. Não tenho condições de oferecer segurança para os meus funcionários e para os meus clientes”, disse.

A empresária Isabela Nogueira afirma que a situação se repete todos os anos e causa apreensão aos que possuem comércio no local. Crédito: José Carlos Schaeffer

Dona de uma loja na região, a empresária Isabela Nogueira afirma que a situação se repete todos os anos e causa apreensão aos que possuem comércio no local.

“Gera prejuízo, porque a gente tem que fechar mais cedo que o horário habitual. Forçam a porta do shopping, fica uma sujeira. Fazem as necessidades na porta da minha loja. A gente fica muito apreensivo, só que todo ano é a mesma coisa, não muda”, afirmou.

O presidente da associação comercial da Praia do Canto, César Saad, afirmou que a prefeitura e polícias foram comunicadas com antecedência, mas ainda assim, o evento aconteceu.

“A partir do momento que o evento cai na rede, isso atrai gente de todo lugar. A gente sabia com antecedência que este evento estava agendado para o sábado e comunicamos a prefeitura, Polícia Civil e Polícia Militar para evitar que acontecesse esse evento. Já aconteceu em anos anteriores com o mesmo distúrbio para o bairro, mas também já foi evitado em outras ocasiões. A prefeitura junto com as demais polícias se organizaram e evitaram que o evento acontecesse, porque a partir do momento que começa, é impossível deter”, completou.

Sobre o que aconteceu na Praia do Canto, o secretário de Segurança Urbana, Fronzio Calheira Mota, afirmou que a área foi cercada, com bloqueio de entrada de carros de som e atuação de fiscais de postura para coibir a atuação de ambulantes. Ainda segundo o secretário, tanto a Guarda quanto a Polícia Militar estiveram presentes e nenhum problema mais grave foi constatado.

Quanto a eventuais novas aglomerações, Mota afirmou que o trabalho de bloqueio e atuação dos fiscais vai continuar e, sempre que os autores das convocações foram identificados, todos os meios para responsabilização serão utilizados.