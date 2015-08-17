Após cinco meses de análises, o Ministério Público do Estado (MPES) concluiu que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) não cobra pela presença de ar no encanamento. No início do ano, moradores de diversos pontos da Grande Vitória reclamaram que na conta de água havia uma cobrança a mais devido ao ar que passava pelo cano. Com a comprovação de que a cobrança não existe, o MPES arquivou o procedimento que havia sido aberto contra a Cesan.

As denúncias de moradores no início do ano geraram, inclusive, uma grande procura por equipamentos conhecidos como bloqueadores de ar, para serem colocados no encanamento. Com as reclamações, o Ministério Público, com a parceria do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-ES) analisou os hidrômetros de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Investigação do MPES aponta que Cesan não cobra pelo ar no encanamento

Dos 45 mil equipamentos, foram aferidos 50 de todas as regiões da cidade. Na medição, foi percebido que a passagem do ar não alterava a leitura do hidrômetro e, por consequência, não era levado em consideração na cobrança da conta. O promotor de Justiça Marcelo Lemos, responsável pelo procedimento, diz que os trabalhos sanaram as dúvidas da população.

“Ficou constatado que os hidrômetros estão dentro da normalidade e em alguns casos houve cobrança até menor do que devia. Sobre a presença do ar nos canos, o que foi constatado é que é um fenômeno natural e necessário. A água não passaria por todo o sistema sem uma quantidade x de ar que dá uma pressão para ela chegar às casas”, disse.

Em alguns casos, segundo o promotor, foi detectado que hidrômetros mais antigos estavam com o sistema de leitura defasado e realizavam até cobranças menores que as devidas. Os hidrômetros foram analisados em um laboratório da Cesan e nas ruas seguindo uma metodologia científica para a escolha.