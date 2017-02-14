Os moradores do Grand Parc Residencial Resort, em Vitória, só saberão as causas do desmoronamento da área de lazer do condomínio, nos próximos seis meses. Esse esclarecimento depende de laudos periciais. Nesta terça-feira (14) foram retirados os primeiros 20 carros que estavam sob os escombros.

Segundo o porta-voz da comissão de moradores, José Gama de Christo, a retirada dos veículos foi uma solicitação dos profissionais que examinam o local. A expectativa é que os outros 280 automóveis que ainda continuam debaixo da área de lazer sejam retiradas nos próximos 120 dias.

Your browser does not support the audio element. Investigação do Grand Parc termina em seis meses

Atualmente seis perícias estão sendo realizadas simultaneamente e o procedimento de retirada dos escombros é necessário para que seja dado andamento as investigações que apontem o que provocou o desmoronamento. De acordo com Christo, após a divulgação dos laudos será iniciada a reconstrução do que foi danificado.

“Se isso ocorrer efetivamente, o que vai depender da negociação entre a incorporadora e o condomínio, estimamos que entre dois anos e meio o empreendimento estará em condições de habitabilidade”, afirmou.