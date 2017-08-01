Inverno chuvoso atrapalha venda nos supermercados aos domingos

Supermercados Crédito: Edson Chagas

O inverno chuvoso atrapalhou as vendas dos supermercados aos domingos nesse mês de julho. Essa é a avaliação do superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. O dirigente de classe revela a possibilidade da associação buscar o funcionamento dos estabelecimentos aos domingos nos outros meses do ano, no acordo coletivo deste ano.

Na última convenção coletiva, ficou decidido que os supermercados podem abrir durante o final de semana inteiro em janeiro, fevereiro e julho. Nos cinco domingos de julho, apenas 20% dos supermercados optaram por abrir, segundo Schneider. A associação ainda não tem um balanço das vendas, mas o superintendente diz que o inverno mais frio e chuvoso prejudicou o resultado das lojas. "O que nós esperávamos no mês de julho, no litoral, que nós tivéssemos uma presença mais expressiva de turistas de outros Estados. Infelizmente, isso não aconteceu. Tivemos, então, uma venda aquém do esperado", analisa.

Os supermercados do litoral tiveram melhor desempenho que as lojas do interior. Para a nova negociação coletiva, que começa em setembro e termina no final de outubro, a associação vai discutir com os supermercados a possibilidade de tentar um acordo com os trabalhadores para que essa abertura aos domingos possa ser estendida a outros meses do ano.

"Vai depender tudo dessa negociação. Nós temos três personagens: empregados, empregadores e o consumidor. Essa avaliação será feita com muita responsabilidade para a gente chegar a um denominador comum e que atenda a todos", explica.