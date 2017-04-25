Cavalaria ficou perto dos manifestantes, o que gerou certa confusão, mas sem confronto direto Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

Três pessoas foram detidas durante o cumprimento de uma decisão judicial de reintegração de posse em um terreno localizado no bairro Grande Vitória, na Capital. A área particular foi ocupada há mais de um mês por aproximadamente 500 famílias. No início da noite desta terça-feira (25), alguns manifestantes continuavam ocupando o terreno.

Your browser does not support the audio element. Invasores de terreno particular vão parar na delegacia

Nesta terça, cerca de 200 policiais militares acompanharam os trabalhos de oficiais de Justiça que foram até o local cumprir a decisão judicial de retirada dos ocupantes. Durante o trabalho da PM, alguns manifestantes ameaçaram os policiais da cavalaria. Um ônibus foi apedrejado. Os três detidos foram encaminhados para 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Pela manhã, o representante do movimento, Vicente Mendes Filho, relatou que a decisão da maioria foi evitar a resistência com a PM e continuar a negociação com a prefeitura posteriormente, mas um grupo estava mais exaltado. “Os ânimos estão alterados. Nós decidimos sair pacificamente, mas tem gente que não concorda com nossa decisão. O que vai acontecer daqui pra frente é um efeito dominó. A pessoas precisam de moradia”, argumentou.

INVASORES ARMADOS

O advogado de um dos proprietários do terreno, Rossini Vogas Menezes, disse que a Polícia Militar vai continuar atuando para retirar os ocupantes que não cumpriram a decisão da Justiça. Ele complementou que alguns invasores estão armados e que tiros foram disparados nesta terça. Menezes afirmou que o oficial de Justiça devolveu a posse do terreno oficialmente aos proprietários nesta terça e que a ordem é de retirar todos os invasores da propriedade.