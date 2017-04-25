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Vitória

Invasores de terreno particular vão parar na delegacia

Área foi ocupada há mais de um mês por aproximadamente 500 famílias

Publicado em 25 de Abril de 2017 às 19:06

Publicado em 

25 abr 2017 às 19:06
Cavalaria ficou perto dos manifestantes, o que gerou certa confusão, mas sem confronto direto Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
Três pessoas foram detidas durante o cumprimento de uma decisão judicial de reintegração de posse em um terreno localizado no bairro Grande Vitória, na Capital. A área particular foi ocupada há mais de um mês por aproximadamente 500 famílias. No início da noite desta terça-feira (25), alguns manifestantes continuavam ocupando o terreno.
Invasores de terreno particular vão parar na delegacia
Nesta terça, cerca de 200 policiais militares acompanharam os trabalhos de oficiais de Justiça que foram até o local cumprir a decisão judicial de retirada dos ocupantes. Durante o trabalho da PM, alguns manifestantes ameaçaram os policiais da cavalaria. Um ônibus foi apedrejado. Os três detidos foram encaminhados para 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Pela manhã, o representante do movimento, Vicente Mendes Filho, relatou que a decisão da maioria foi evitar a resistência com a PM e continuar a negociação com a prefeitura posteriormente, mas um grupo estava mais exaltado. “Os ânimos estão alterados. Nós decidimos sair pacificamente, mas tem gente que não concorda com nossa decisão. O que vai acontecer daqui pra frente é um efeito dominó. A pessoas precisam de moradia”, argumentou.
INVASORES ARMADOS
O advogado de um dos proprietários do terreno, Rossini Vogas Menezes, disse que a Polícia Militar vai continuar atuando para retirar os ocupantes que não cumpriram a decisão da Justiça. Ele complementou que alguns invasores estão armados e que tiros foram disparados nesta terça. Menezes afirmou que o oficial de Justiça devolveu a posse do terreno oficialmente aos proprietários nesta terça e que a ordem é de retirar todos os invasores da propriedade.
A polícia acompanhou durante toda a tarde a movimentação dos ocupantes, mas não houve confronto. A assessoria de imprensa da PM informou, por nota, que os militares apenas cumpriram uma determinação judicial de acompanhar os trabalhos dos oficiais de Justiça na reintegração de posse, para garantir a segurança dos envolvidos. A corporação também informou que os trabalhos foram encerrados e três pessoas foram detidas e encaminhadas para à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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