Intoxicação é um dos problemas gerados pela automedicação, alertar médico

Para não ter problemas de saúde, como a intoxicação, uma das principais dicas é evitar a automedicação. De acordo com dados do Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen), no ano passado foram registrados 289 casos de intoxicação por automedicação no Estado. Até mesmo a compra de remédios que dispensam receita médica carece de cuidados.Segundo o médico Ediron Pinto, a maioria dos remédios é contida de efeitos colaterais e alguns cuidados. “Habitualmente, os medicamentos possuem certas precauções que o indivíduo tem que tomar. As vezes não pode tomar com estômago cheio ou vazio, não pode tomar em alguns horários. Por isso o acompanhamento médico é necessário”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Graves problemasUma simples ingestão equivocada de um remédio pode causar graves problemas. Até mesmo remédios comuns, como aqueles para dores no corpo e de cabeça, geralmente usados sem orientação médica, podem causar as intoxicações. “As intoxicações e reações alérgicas podem acontecer em várias partes do corpo, com mal estar digestório e também reações em nível respiratório, podendo haver vermelhidão e secreção. No pior dos casos, pode acontecer um problema generalizado: a anafilaxia”, afirmou.Pacientes de uma faixa etária menor praticam a automedicação de forma mais rotineira, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Dos 289 registros do ano passado, 69 foram de crianças até os 14 anos, medicadas pelos pais ou individualmente, sem orientação médica.Já entre os adultos, quem mais pratica automedicação são pessoas na faixa etária de 20 a 29 anos. Entre esse público é mais comum a automedicação com psicofármacos, analgésicos e anti-inflamatórios.