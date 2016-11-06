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Intolerância religiosa é tema da Redação do Enem 2016

Tema da Redação deste ano foi uma das apostas do professor de língua portuguesa, e comentarista da Rádio CBN, Lúcio Manga

Publicado em 06 de Novembro de 2016 às 13:57

Publicado em 

06 nov 2016 às 13:57
A intolerância religiosa no Brasil foi o tema da redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A questão pedia para que os alunos descrevessem caminhos para combater o problema no país. O tema dividiu a opinião de alguns estudantes e muitos não esperavam a abordagem no exame.
Para a estudante Emilly dos Santos, de 17 anos, o tema da redação foi fácil. Ela escreveu sobre a liberdade de religião, segundo ela necessária para um convívio melhor na sociedade. “Eu achei bem interessante porque é algo que estamos acostumados com a religiosidade, então fica fácil de discorrer. A liberdade é algo individual, de cada. Fui mais nessa linha de pensamento”, destacou.
Intolerância religiosa é tema da Redação do Enem 2016
O estudante Enrico Silva, de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio e fez prova do Enem neste ano como forma de teste. Para ele, o tema da redação poderia ter sido melhor. “Trabalhar sobre refugiados, está acontecendo muito, e a questão da energia, com falta de água. Acho que são temas melhores para se falar e estão mais presentes em nosso cotidiano”, argumentou.
Apostas
O tema da redação deste ano foi uma das apostas do professor de língua portuguesa e comentarista da Rádio CBN, Lúcio Manga. Ele citou o assunto em uma reportagem recente publicada pelo jornal A Gazeta. “Se a gente pegar os últimos dois anos houve um crescimento acentuado da intolerância, principalmente devido às redes sociais que até motivou o encontro de várias religiões recentemente. Foi uma escolha feliz porque a intolerância é a palavra de ordem do século XXI”, afirmou à CBN.
Nas questões de matemática e português, os estudantes relataram questões como de raciocínio lógico, interpretação de textos e questões relacionadas a poemas e teatro. O resultado das provas deste primeiro exame devem ser divulgados até esta quarta-feira (09), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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