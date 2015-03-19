Internet grátis nos terminais do Transcol não funciona

"Achava bom que tinha wi-fi lá, usava a internet pela manhã, quando ia trabalhar. A gente percebeu que não tinha lá, até comentamos. Para mandar recado para os amigos, conversar com eles, mandar mensagem por Whatsapp. Para estudar também as matérias da escola. Todo mundo ficou prejudicado", disse à Rádio CBN Vitória. Frequentadora dos terminais de Vila Velha, Itaparica e Ibes, a fiscal de loja Suelen Regina Pereira, 32 anos, diz se sentir prejudicada com o problema na rede. "Tem uns 20 dias já. A gente passa frequentemente a tarde e a noite e percebe que não está tendo acesso. Era um ponto que a gente podia contar caso precisasse de alguma emergência. Com internet, hoje em dia, você consegue falar com qualquer pessoa. Mas está difícil sem o serviço", afirmou.AmigosPara a estudante Rayane Gabrielle de Oliveira, 17 anos, a internet facilitava a comunicação com os amigos de escola. O grupo trocava mensagens por Whatsapp para combinar o horário e o coletivo que iam pegar para estudar. "Antes (o sinal) era melhorzinho, depois foi piorando e agora acabou de vez, umas duas semanas. Eu falava com o pessoal da escola, porque a gente pega ônibus junto todos os dias, para saber a hora que ia chegar e sair o ônibus, era muito útil", contou.A reportagem passou por algumas unidades para realizar o teste e constatou que realmente o serviço está fora do ar. No Terminal de Vila Velha, apenas uma rede privada - que necessita de senha - nominada CeturbVV foi reconhecida pelo aparelho smartphone. Nos terminais de Cariacica se quer redes privadas foram detectadas.Alguns funcionários, que não quiseram se identificar, confirmaram as informações dos usuários de que desde o início do mês de março o sinal já não estava disponível. Outros disseram que é comum "o vai e vem" da internet wi-fi grátis, principalmente aos fins de semana.CeturbProcurada, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) informou, por meio de nota, que o problema é temporário. De acordo com a instituição, o serviço de wi-fi dos terminais está passando por manutenção e, já na próxima semana, o serviço será restabelecido.