Internado em hospital, paciente cai em 'golpe do telefone', em Vila Velha

Um idoso de 65 anos foi vítima de um golpe, semelhante ao que é conhecido por muitos como o “golpe do telefone” - em que, geralmente, supostos criminosos se passam por sequestradores de um parente da vítima. A diferença é que ao invés de estar em casa, como já foi registrado em outros casos, a vítima estava internada em um hospital em Vila Velha. O crime ocorreu nos últimos dias e foi registrado na polícia.

Sozinho no quarto, o paciente recebeu uma ligação de uma pessoa se passando pelo médico que o atende e pedindo R$ 880,00 para a liberação de medicamentos. Familiares realizaram um depósito bancário, após este contato. A filha da vítima, Danielle Mendes, contou que, dias depois, a família descobriu que tudo era uma fraude.

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Danielle suspeita que alguém do própria hospital possa ter aplicado o golpe ou passado as informações para outras pessoas. “Eles sabiam as taxas dos exames do meu pai, o problema renal que ele tem, o nome do médico e sabiam que o médico dele não estaria com o meu pai naquele momento”, disse.

Danielle procurou a direção do hospital para que alguma providência fosse tomada. Ela foi informada que outros dois pacientes também sofreram golpes na mesma noite em que o pai dela foi vítima. Além disso, Danielle conta que, em outras ocasiões, o senhor teve um celular e um par de chinelos furtados dentro do hospital.

De acordo com o delegado Ailton Schaeffer, a Polícia Civil não tem recebido denúncias de golpes aplicados dentro de hospitais. Ele acredita que as denúncia não aparecem em virtude de as vítimas tentarem resolver esses casos diretamente com os estabelecimentos, sem fazer o boletim de ocorrência.

Alerta do delegado

No entanto, o delegado faz um alerta às vítimas. “Elas devem nos procurar aqui na delegacia para que a gente faça um boletim de ocorrência e inicie a investigação. Assim, nós podemos até elucidar outros casos que tenham ocorrido dessa maneira, chegando ao autor do crime ou a outros que tenham tentado, mas não tenham consumado a fraude”, orientou.