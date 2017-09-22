Seis pessoas estão envolvidas na morte da médica Milena Gottardi, 38 anos. Dessas, quatro conheciam a vítima desde quando ela era criança. O crime, segundo a polícia, foi encomendado pelo ex-marido e pai das duas filhas de Milena, Hilário Frasson e pelo ex-sogro dela, Esperidião Carlos Frasson, 71 anos. A motivação inicial, de acordo com as investigações, seria a divisão de bens que aconteceria com o divórcio.

O casal havia se separado há cerca de cinco meses. Dionathas Alves Vieira foi contratado por Valcir da Silva e Hermenegildo Palauro Filho para matar a médica. Valcir e Hermenegildo são vizinhos do ex-sogro de Milena, em Timbuí, Fundão. Segundo a polícia, os dois são amigos de Hilário e Esperidião há mais de 30 anos. Eles, inclusive, conheciam Milena desde quando ela era criança e foram no casamento dela e do Hilário.

Your browser does not support the audio element. Intermediários da morte de médica são amigos da família de Hilário

Valcir foi preso nesta quinta-feira (21) e Hermenegildo está foragido. Eles contrataram o atirador a pedido do ex-marido e ex-sogro de Milena. Valcir afirmou que pagaria R$ 2 mil para Dionathas pelo crime. Dionathas teria que simular um assalto para que ninguém desconfiasse de crime de mando.

Entretanto, de acordo com o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado José Darcy Arruda, desde o início das investigações, a polícia já suspeitava de crime de mando.

“Nós suspeitávamos porque o policial conhece o universo da investigação. A dinâmica do crime não mostrava que fosse um latrocínio. Nós conhecemos, sentimos, já sabíamos que não era. Ali não era o local adequado, a forma como ocorreu, já sabíamos que não era e começamos a trabalhar como crime de mando”, contou.

A sexta pessoa envolvida no crime é o primo de Dionathas, Bruno, que está preso desde o último sábado (16), mesmo dia em que o atirador foi preso. Bruno roubou uma moto para que Dionathas usasse para cometer o crime.

Segundo a polícia, Hilário e Esperidião tinham a preocupação de não terem o nome envolvido no crime, por isso, pediram que os intermediários, Hermenegildo e Valcir, contratassem um atirador que não conhecesse a família de Milena.

Como não conhecia a vítima, Hermenegildo e Valcir saíram de Fundão e foram até o estacionamento do Hucam no dia do crime para mostrar para Dionathas quem era Milena. Após atirar na médica, Dionathas fugiu de moto e a abandonou em Vitória. No dia seguinte, Valcir e Hermenegildo voltaram a Vitória, pegaram a moto e levaram para um sítio em Timbuí, onde ela ficou escondida e a roupa do atirador usada no dia do crime foi queimada.