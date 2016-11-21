Interesses pessoais marcam disputas às presidências nos legislativos municipais, alerta ONG

A Ong Transparência Capixaba divulgou um manifesto sobre a forma como tem sido levada as discussões para a escolha dos presidentes das Câmaras de Vereadores. Apesar de a votação só acontecer no ano que vem, vereadores eleitos e reeleitos já se articulam para definir os nomes. Para a Transparência Capixaba, interesses pessoais marcam a disputa nas câmaras, o que não deveria ocorrer.

O secretário de Relações Institucionais da Transparência Capixaba, Rafael Simões, destaca que o país passa por uma crise financeira gravíssima, que se estende aos estados e municípios. Por isso, é necessário que o presidente da câmara tenha o compromisso, entre outras coisas, de reduzir os recursos utilizados pelo Legislativo Municipal.

Your browser does not support the audio element. Interesses pessoais marcam disputas ás presidências nos legislativos municipais, alerta ONG

Simões destaca que o ideal é que a presidência da câmara seja ocupada por vereadores que ainda não exerceram a função. Para ele, a permanência de uma força política à frente do poder público é ruim para a democracia.

“Isso abre espaço, não estou dizendo que é sempre, mas abre espaço para uma acomodação, para criação de interesses privados ocupando os espaços públicos. Se alguém tiver dúvida, é só olhar o que acontece no governo federal e no Estado do Rio de Janeiro”, disse.