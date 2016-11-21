Interesses pessoais marcam disputas às presidências nos legislativos municipais, alerta ONG

A Ong Transparência Capixaba divulgou um manifesto sobre a forma como tem sido levada as discussões para a escolha dos presidentes das Câmaras de Vereadores. Apesar de a votação só acontecer no ano que vem, vereadores eleitos e reeleitos já se articulam para definir os nomes. Para a Transparência Capixaba, interesses pessoais marcam a disputa nas câmaras, o que não deveria ocorrer.
O secretário de Relações Institucionais da Transparência Capixaba, Rafael Simões, destaca que o país passa por uma crise financeira gravíssima, que se estende aos estados e municípios. Por isso, é necessário que o presidente da câmara tenha o compromisso, entre outras coisas, de reduzir os recursos utilizados pelo Legislativo Municipal.
Interesses pessoais marcam disputas ás presidências nos legislativos municipais, alerta ONG
Simões destaca que o ideal é que a presidência da câmara seja ocupada por vereadores que ainda não exerceram a função. Para ele, a permanência de uma força política à frente do poder público é ruim para a democracia.
“Isso abre espaço, não estou dizendo que é sempre, mas abre espaço para uma acomodação, para criação de interesses privados ocupando os espaços públicos. Se alguém tiver dúvida, é só olhar o que acontece no governo federal e no Estado do Rio de Janeiro”, disse.
O secretário da Transparência acrescentou que os poderes precisam de oxigenação para que surjam novas ideias e práticas inovadoras sejam incorporadas a instituição.