A intenção de consumo das famílias do município de Vitória voltou a cair no mês de maio. Se comparado ao mês de abril, o índice registrou queda de 6,9%. Na comparação com o mês de maio de 2016 o recuo foi ainda maior, de 23,6%, menor nível da história do índice iniciado em 2010. Os números são da pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF), divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).

Segundo o vice-presidente da Fecomércio, João Elvécio Faé, com a volta do cenário de instabilidade política no país, com a crise pós-delação de empresários e executivos envolvendo políticos, a economia já não dá sinais de recuperação para os próximos meses. O vice-presidente explica que sem a retomada do crescimento, não haverá a geração de novos postos de trabalho e, com isso, o orçamento das famílias continua a ficar apertado, comprometendo o consumo.

Your browser does not support the audio element. Intenção de consumo das famílias capixabas volta a cair em maio

“Outra vez estamos estagnados e parados. O consumo caindo, o emprego não recupera, além da retomada do crescimento e de novos postos de trabalho", explica.