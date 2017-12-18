Instituto promete resolver problema de água parada no Memorial da Paz

A água empoçada e o estado de abandono da área do Memorial da Paz, na Praça do Papa, em Vitória, continuam chamando a atenção dos moradores da Enseada e dos frequentadores da praça. O Instituto Baleia Jubarte, organização responsável pelo espaço, afirmou que vai instalar bombas para a retirada da água e que também está tratando com cloro as áreas alagadas, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya.

Água parada no Memorial da Paz gera preocupação para moradores da Enseada do Suá Crédito: Eduardo Dias

O memorial pertence à prefeitura de Vitória, mas será administrado em conjunto com Instituto Baleia Jubarte. A estrutura vai abrigar exposições e outras atividades culturais, mas o início das obras está atrasado por conta de problemas de infraestrutura, como as instalações elétricas.

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Como as obras ainda não começaram, a situação gerou preocupação de quem mora perto da região. O representante da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Eduardo Borges, cobrou para que a fiscalização da água parada no local seja rigorosa.

“Isso é um absurdo, não poderia estar dessa forma. Os agentes de combate à dengue visitam nossas casas com frequência, mas não adianta nada ter um trabalho desse tipo com coisas pequenas, se uma coisa tão aparente e grande como nesse caso for ignorado”, opinou.

Para tentar tranquilizar os moradores da região, o diretor executivo do Instituto Baleia Jubarte, Eduardo Camargo, afirmou que a água parada está recebendo os cuidados devidos e a situação deve ser resolvida em breve.

“Nessa semana ou na semana que vem, no máximo, a gente vai terminar a instalação do sistema de drenagem. Esse tem sido o nosso maior desafio, porque são bombas especiais, que precisaram ser encomendadas. Assim que a gente conseguir evitar os alagamentos, a gente começa a fazer os reparos”, explicou o representante do instituto Baleia Jubarte.