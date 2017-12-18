Instituto promete resolver problema de água parada no Memorial da Paz

A água empoçada e o estado de abandono da área do Memorial da Paz, na Praça do Papa, em Vitória, continuam chamando a atenção dos moradores da Enseada e dos frequentadores da praça. O Instituto Baleia Jubarte, organização responsável pelo espaço, afirmou que vai instalar bombas para a retirada da água e que também está tratando com cloro as áreas alagadas, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya.
O memorial pertence à prefeitura de Vitória, mas será administrado em conjunto com Instituto Baleia Jubarte. A estrutura vai abrigar exposições e outras atividades culturais, mas o início das obras está atrasado por conta de problemas de infraestrutura, como as instalações elétricas.
Instituto promete resolver problema de água para no Memorial da Paz
Como as obras ainda não começaram, a situação gerou preocupação de quem mora perto da região. O representante da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Eduardo Borges, cobrou para que a fiscalização da água parada no local seja rigorosa.
“Isso é um absurdo, não poderia estar dessa forma. Os agentes de combate à dengue visitam nossas casas com frequência, mas não adianta nada ter um trabalho desse tipo com coisas pequenas, se uma coisa tão aparente e grande como nesse caso for ignorado”, opinou.
Em dezembro do ano passado, a reportagem da Rádio CBN Vitória registrou a situação do Memorial da Paz, que encontrava-se pichado, sujo e, segundo relatos de moradores da região, tinha virado ponto de usuários de drogas. Em junho deste ano nossa equipe voltou ao local e conversou com o secretário de Cultura do município, que informou que o memorial havia sido lacrado e já estava recebendo os primeiros ajustes na parte elétrica para poder abrigar exposições e atividades culturais com expectativa de conclusão das obras até o final de 2017.
Para tentar tranquilizar os moradores da região, o diretor executivo do Instituto Baleia Jubarte, Eduardo Camargo, afirmou que a água parada está recebendo os cuidados devidos e a situação deve ser resolvida em breve.
“Nessa semana ou na semana que vem, no máximo, a gente vai terminar a instalação do sistema de drenagem. Esse tem sido o nosso maior desafio, porque são bombas especiais, que precisaram ser encomendadas. Assim que a gente conseguir evitar os alagamentos, a gente começa a fazer os reparos”, explicou o representante do instituto Baleia Jubarte.
O Memorial da Paz foi construído como um marco da visita do Papa João Paulo II a Vitória, em 1991. De acordo com o secretário de turismo de Vitória, Francisco Grijó, a previsão é para que as obras de melhoria do local fiquem totalmente totalmente prontas em setembro. A partir de março o local já deve abrir as portas para receber os primeiros visitantes.