Instituto emite alerta de chuva forte para fim de semana no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em cidades das regiões Sul, Serrana, Central e Grande Vitória. O aviso, de grau de severidade "perigo", tem validade entre 15h desta sexta (17) e 12h de sábado (18). Segundo o instituto, há previsão de acumulados de até 100mm e ventos de até 100 km/h. O comunicado ainda alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Na tarde desta sexta (17), uma chuva forte causou queda de barreiras e árvores na BR-101, em Atílio Vivacqua, Sul do Estado. A rodovia foi interditada no km 434 para o trabalho de limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou aos motoristas que fizessem o desvio por dentro das cidades de Atílio Vivacqua, Muqui e Mimoso do Sul.
Confira abaixo os municípios que estão sob alerta:
Afonso Cláudio
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atilio Vivacqua
Bom Jesus Do Norte
Brejetuba
Cachoeiro De Itapemirim
Cariacica
Castelo
Conceição Do Castelo
Divino De São Lourenço
Domingos Martins
Guarapari
Guaçuí
Ibatiba
Ibitirama
Iconha
Irupi
Itapemirim
Iúna
Jerônimo Monteiro
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso Do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo Do Sul
Santa Leopoldina
Santa Maria De Jetibá
Serra
São José Do Calçado
Vargem Alta
Venda Nova Do Imigrante
Viana
Vila Velha