Instituto emite alerta de chuva forte para fim de semana no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em cidades das regiões Sul, Serrana, Central e Grande Vitória. O aviso, de grau de severidade "perigo", tem validade entre 15h desta sexta (17) e 12h de sábado (18). Segundo o instituto, há previsão de acumulados de até 100mm e ventos de até 100 km/h. O comunicado ainda alerta para possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.