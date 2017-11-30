Instituições fazem campanha para arrecadar brinquedos para crianças

Uma ação que tem o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz para diversas crianças assistidas por instituições filantrópicas vai ser inaugurada nesta sexta-feira (1º) no Shopping Vitória. A Loja de Brinquedos Vazia vai receber doações de brinquedos até o dia 23 de dezembro. Tudo o que for arrecadado será destinado a quatro instituições.

A ideia é que todos os dias a loja seja esvaziada para receber novas doações. Cada entidade vai disponibilizar voluntários para ficar uma semana na loja. Tudo o que for recebido será entregue às crianças assistidas ou será revertido em valores para cobrir despesas das instituições.

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) é uma das participantes da Loja de Brinquedos Vazia. Segundo Suzana Vicente, que é membro do Setor de Mobilização de Recursos da entidade, as doações são muito importantes. Além de servir para presentear as crianças, os brinquedos também são vendidos em um bazar para arrecadar fundos, como explica Suzana.

“A ação é muito importante para a ACACCI. Os itens arrecadados são transferidos para comercialização no nosso bazar. Isso contribui para a captação de recursos e é uma fonte de receita muito importante para o serviço de apoio integral à criança com câncer. Com a venda dos brinquedos, nós arrecadamos cerca de R$ 10 mil.”

De acordo com Suzana Vicente, o dinheiro é utilizado posteriormente para cobrir despesas de logística, como transporte e alimentação e demais gastos internos no atendimento às crianças dentro da instituição.

A gerente de Marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, faz um apelo para que as pessoas participem da campanha doando brinquedos novos ou em bom estado de conservação. Para doar, basta ir à Loja Vazia, que fica no primeiro piso do centro comercial.

Letícia Dalvi explica que as doações servem não só para fazer um Natal mais feliz para diversas crianças, mas também são utilizados pelas instituições a longo prazo.

“Eles são colocados em brinquedotecas de escolas. Muitos são brinquedos didáticos que ajudam na parte de Educação Infantil. Não é só para lazer. Também tem um aspecto cultural.“