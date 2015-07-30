Para não perder o turista brasileiro, que busca aprimorar seus conhecimentos no exterior, instituições estrangeiras estão se adequando ao momento de crise no país e também à alta cambial de suas moedas, oferecendo descontos aos intercambistas. A redução dos preços pode chegar a 40% em alguns países. Na mesma linha de negócios, empresas de intercâmbio e companhias áreas também baratearam os preços para não perder o mercado.

Essas facilidades fizeram que o período de turbulência econômica no Brasil se torne uma boa época para intercâmbio, na opinião de Victor Ferreira, gerente de uma empresa de intercâmbio de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Instituições estrangeiras oferecem intercâmbio diferenciado para brasileiros

"Pelo mercado brasileiro ter uma participação bem relevante para os mercados internacionais, as outras escolas no mundo que comercializamos, esse mercado, se readequou, aplicando descontos de 20, 30 até mesmo 40% de desconto. Exatamente em função da alta das moedas. Enquanto anteriormente nós aplicávamos uma taxa de consultoria e matrícula, a gente tá com uma promoção de isenção dessa taxa, seguros de viagem ao exterior com 15 ou 30% de desconto. Com a somatória de todos esses descontos convertidos em centavos da moeda, de câmbio, nós chegaremos a conclusão de que agora está até mais vantajoso do que no passado que não se tinha esse cenário mais desafiador quanto a questão das moedas", observou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Destinos

Embora os intercambistas mantenham os planos de irem ao exterior, algumas cautelas estão sendo tomadas. Alguns destinos mais tradicionais, abrem espaço para outros menos especulados. A Inglaterra, uma das mais desejadas, é a que mais sofreu quedas em procura. O custo de vida do país, principalmente em Londres, é muito alto o que faz com que as pessoas repensem suas viagens. Além disso, a moeda inglesa, a Libra, está acima dos R$ 5.

O país que desponta como o queridinho do momento é o Canadá, sobretudo para cursos de intercâmbio. O fato do câmbio do dólar canadense ser mais fraco do que o dólar americano, está chamando a atenção dos turistas. Apesar disso, os Estados Unidos mantém a procura alta, segundo Victor, que atua há 15 anos neste mercado.

"De fato hoje em dia, a Europa as pessoas têm procurado pensar um pouco mais por conta do preço do Euro e do custo de vida alto. O Estados Unidos ainda assim não é tão desinteressante, uma vez que muitas pessoas já tem o visto americano, então um gasto a menos. O preço das passagens aérea está muito melhor do que se viu no passado, a taxa cambial estava menor ou melhor a nossos olhos. Além disso tem o fator das empresas do curso de idiomas tem aplicado os descontos na ordem de 40%", explicou.