Leandro Nossa| [email protected] o tempo chuvoso dos últimos dias, as condições precárias no Aeroporto de Vitória para pousos em casos de mau tempo ficaram evidenciadas. Entre a manhã do último sábado (16) e a tarde da última quarta-feira (20), 25 voos foram cancelados e outros 21 sofreram atrasos. A maioria dos cancelamentos ocorreu, principalmente, no sábado e no domingo (17), dias em que foram registradas fortes chuvas na Grande Vitória.

O problema, segundo a Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (Abrac), acontece porque um equipamento que auxilia nos pousos em caso de mau tempo não está funcionando em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Instalado há oito meses, equipamento para facilitar pousos não funciona no Aeroporto de Vitória

A Infraero informou à reportagem da Rádio CBN que o equipamento passa por testes, pois suspeita-se que interferências nas frequências de rádio, que compõem o aparato, possam atrapalhar a utilização do sistema instalado no terminal aéreo há oito meses.

FuncionamentoO ILS, sigla para Instrument Landing System, que significa sistema de pousos por instrumentos, foi adquirido por R$ 3 milhões e instalado no Aeroporto de Vitória em setembro de 2014. O equipamento fica na cabeceira 23 do terminal aéreo e é uma ferramenta capaz de orientar pilotos habilitados em aterrissagens condicionadas ao mau tempo.

O equipamento auxilia em voos por instrumentos desde que o teto das nuvens seja de 300 pés (aproximadamente 90 metros) e visibilidade vertical de 1.300 metros. Se alguns destes dois parâmetros forem menores - e a pista em uso para pouso for a 23 - o aeroporto estará abaixo dos mínimos para pouso, com ou sem o sistema operando.Segundo o porta-voz da Abrac e comandante aéreo, José Ricardo dos Santos, por meio de ondas enviadas ao rádio da aeronave é possível ter mais precisão na localização geográfica da pista, do alinhamento do avião com a pista de pouso e a graduação da descida, com uso do ILS, o que ajuda na realização dos movimentos necessários para a descida.

“É um aparelho que, através de ondas de rádio emitidas por um equipamento no solo, informa o piloto das condições. Ele pode ir até determinado ponto sem visibilidade, com essas informações do equipamento. Assim temos a informação da trajetória precisa para descer”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Testes em shopping na SerraAtualmente, o ILS Cat I passa por testes. A Infraero, em conjunto com o Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica (Pame) e com a Agência Nacional de telecomunicações (Anatel), está avaliando o funcionamento do sistema. Este trabalho é realizado no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, na tentativa de identificar as supostas interferências que podem ter origem desta região. Ainda não há um parecer da Anatel sobre o assunto. O comandante aéreo, José Ricardo dos Santos, informou que a maioria dos aeroportos do país possui o sistema instalado em Vitória. No entanto, o porta-voz da Abrac também frisou que o Aeroporto capixaba é cercado por uma região montanhosa que também dificulta o pouso em caso de mau tempo. A situação de cancelamentos no Aeroporto de Vitória, por causa dos temporais, tem causado transtornos a muitos passageiros, como o engenheiro Paulo Rabello. “Eu tinha um voo às 17h40 e só saí de Vitória às 22h30, chegando no Rio 23h30. O tempo estava ruim, choveu à tarde e o aeroporto só foi reabrir no final da noite”, reclamou. A Infraero aguarda os testes por parte da Anatel, em torno da provável interferência no ILS em área fora do aeroporto, uma vez que o equipamento está em plenas condições de funcionamento.