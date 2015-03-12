O serviço de telefonia móvel em Vitória deve melhorar nos próximos meses e evitar o efeito do chamado 'caladão' e quedas de chamadas. A Prefeitura de Vitória homologou uma lei que permite a instalação de antenas de telefonia celular em áreas públicas da capital, incluindo zonas de proteção ambiental, mediante autorização dos órgãos responsáveis. A instalação das antenas vai facilitar a expansão da infraestrutura de telefonia e de banda larga móvel.
Instalação de novas antenas deve reduzir o efeito caladão em celulares na cidade de Vitória
O Espírito Santo tem cerca de 4,4 milhões de celulares habilitados. Desse total, 3,7 milhões de clientes possuem o DDD 27. Os celulares pré-pagos representam a maioria dos chips ativos (63%). O diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Ricardo Dieckmann, afirma que até 2019 a banda larga no Brasil vai crescer nove vezes.
“A instalação dessa infraestrutura é a peça chave para que as empresas consigam prestar o serviço com a qualidade necessária e permita aos usuários acessar os serviços”, contou à Rádio CBNA lei homologada na última terça-feira (10) adota limites de radiação não ionizantes definidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para todo o País, e recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com o Sindicato, outros municípios da Grande Vitória, como Vila Velha e Serra, já elaboram projetos de lei para também aumentar o número de antenas de telefonia celular.