O serviço de telefonia móvel em Vitória deve melhorar nos próximos meses e evitar o efeito do chamado 'caladão' e quedas de chamadas. A Prefeitura de Vitória homologou uma lei que permite a instalação de antenas de telefonia celular em áreas públicas da capital, incluindo zonas de proteção ambiental, mediante autorização dos órgãos responsáveis. A instalação das antenas vai facilitar a expansão da infraestrutura de telefonia e de banda larga móvel.

Your browser does not support the audio element. Instalação de novas antenas deve reduzir o efeito caladão em celulares na cidade de Vitória

O Espírito Santo tem cerca de 4,4 milhões de celulares habilitados. Desse total, 3,7 milhões de clientes possuem o DDD 27. Os celulares pré-pagos representam a maioria dos chips ativos (63%). O diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Ricardo Dieckmann, afirma que até 2019 a banda larga no Brasil vai crescer nove vezes.