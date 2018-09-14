Muitos jovens capixabas decidiram não votar em 2018 Crédito: Elza Fiúza/ABr

A estudante Rafaela Langa tem 16 anos e já poderia votar nas eleições do próximo dia 7 de outubro. No entanto, a jovem afirma que está desmotivada e decidiu não participar do pleito. Rafaela sequer tirou o título de eleitor e diz que a decisão de não votar acontece por conta do momento de crise política no país.

Your browser does not support the audio element. Instabilidade política desmotiva jovens capixabas na eleição de 2018

"Acho que esses políticos são um mais corrupto que o outro. É um pior que o outro. Eu realmente não tenho em quem votar, aí eu optei por esperar", reclamou a estudante.

Pelas leis eleitorais, os jovens de 16 e 17 anos são autorizados a votar, mas a participação nas eleições é facultativa. Por conta disso, muitos garotos e garotas nessa faixa etária acabam ficando de fora da votação. De acordo com números do Tribunal Regional do Espírito Santo, o estado tem 18.607 jovens com o título de eleitor regularizado.

Na avaliação do doutor em Ciência Política, Paulo Edgar Resende, a decisão de Rafaela e muitos outros jovens em não votar acontece pela falta de representatividade que os adolescentes observam na política. O especialista entende que boa parte dos políticos não consegue se aproximar dos jovens para saber o que eles querem.

"É necessário não somente que um líder político escute a juventude em suas demandas, mas também nos valores e percepções do mundo. Os políticos que ficam presos em gabinetes ou câmaras não estão ouvindo e estão perdendo a sensibilidade, que possibilitaria captar qual é o pensamento de hoje e não de 20 anos atrás", analisou o cientista político.

A eleitora Lívia Lodi tem 18 e neste ano vai votar pela primeira vez. Dois anos atrás, quando o voto era facultativo, Lívia decidiu não participar, mas ela desta vez entende que é parte importante no processo eleitoral do país.

"Eu sinto que eu faço parte de algo mais, que o meu voto pode fazer a diferença. Eu considero como uma grande responsabilidade"