INSS: mioma afasta 2 mulheres do trabalho por dia no ES

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo: Crédito: Gazeta Online

Mais de 800 mulheres foram afastadas do trabalho no Espírito Santo em 2017 por miomas. Em média, no ano passado, o INSS concedeu auxílio-doença a duas mulheres por dia por causa da doença no útero.

É o segundo maior problema de saúde de afastamento feminino, perdendo apenas para as dores no joelho. Com causas hormonais e genéticas, o mioma é um tumor interino benigno.

Segundo o ginecologista e obstetra Henrique Zacharias Borges Filho, a doença atinge principalmente mulheres na faixa etária entre 35 e 50 anos. Os hormônios que estimulam o desenvolvimento do endométrio durante cada ciclo menstrual - estrógeno e progesterona - podem promover o crescimento dos miomas.

"É mais tempo de exposição ao hormônio. Uma mulher de 35 anos já ficou em torno de 20 anos ou mais exposta ao hormônio. E hormônio faz o mioma crescer", explica.

A doença pode causar infertilidade. Entre os sintomas, a mulher pode ter dor pélvica e aumento do volume abdominal, dependendo da localização do mioma. Mas a ginecologista Maria Angélica Cardoso Belonia destaca que muitas mulheres nem apresentam sintoma e que o mais evidente e que causa mais afastamento é o sangramento.

"Cerca de 40 a 50% de todas as mulheres terão mioma no decorrer da vida dela. Ele pode ter uma localização perto da camada que menstrua, que faz com que ela sangre mais. A cada menstruação, ela percebe que está vindo um pouco mais, na outra menstruação vem um pouco mais. Aí ela começa a achar que está desconfortável. Começa a atrapalhar a vida social, a vida profissional", afirma.