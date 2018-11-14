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PREVIDÊNCIA

INSS: aumenta o número de pedidos de aposentadoria no ES

Este ano, até o mês de outubro, já foram 54 mil requerimentos, uma média de 5,4 mil solicitações por mês

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 20:19

Publicado em 

14 nov 2018 às 20:19
Previdência Social Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Os pedidos de aposentadoria por tempo de trabalho e por idade aumentaram no Espírito Santo nos últimos dois anos. Em 2016 o INSS-ES recebeu 48 mil pedidos. Já em 2017 esse número saltou para 59 mil solicitações, um aumento de 22,9%.
INSS, aumenta o número de pedidos de aposentadoria no ES
Segundo o órgão, a aplicação do fator previdenciário e a mudança na fórmula 85/95, que ocorrerá em dezembro, tem feito com que os segurados antecipem o pedido de aposentadoria. Este ano, até o mês de outubro, já foram 54 mil requerimentos, uma média de 5,4 mil solicitações por mês.
> Mudança da aposentadoria começa a valer em dezembro
O chefe da Divisão de Benefícios da Gerência Executiva do INSS em Vitória, Geovani Bragatto atribui esse aumento a três fatores: o aumento dos segurados que querem saber quanto tempo eles têm de contribuição; o fator previdenciário, que sofre alteração todo mês de dezembro por causa da expectativa de vida do Brasileiro, divulgado pelo IBGE, e a mudança da fórmula 85/95.
“A partir do ano que vem, primeiro de janeiro, será um ano a mais para os contribuintes. A mulher será 86 e o homem 96. Quando o contribuinte se enquadra no fator 85 ele deixa de incidir no fator previdenciário, ou seja, é um cálculo alternativo, que muitas vezes é bem mais vantajoso”, explicou.
A fórmula 85/95 é uma alternativa ao fator previdenciário. Quem se enquadra nessa regra tem direito a receber a aposentadoria integral, sem precisar do fator previdenciário. Para mulheres a soma da idade com a soma da contribuição precisa ser 85. Para os homens essa soma tem de ser 95. Se o valor for menor, o benefício também é reduzido.
O fator previdenciário é usado para evitar que contribuintes se aposentem muito cedo. A fórmula usada para chegar ao fator leva em conta o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, a idade do trabalhador na hora da aposentadoria, expectativa de anos que ele ainda tem de vida, além da alíquota, que é fixa e atualmente é de 0,31.
Quem conseguir se aposentar até o dia 31 de dezembro deste ano vai pegar as regras atuais. No momento do atendimento, o INSS avalia o que é melhor para o contribuinte, se é o fator previdenciário ou a fórmula 85/95.
Segundo Bragatto, a falta de servidores tem feito com que o contribuinte espere até três meses para conseguir o benefício. “A norma diz que temos 45 dias para agendar o atendimento, mas em razão da grande demanda e poucos servidores para análise, a solicitação pode demorar 60 e até 90 dias”, contou.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane Bramante, destacou que muitas pessoas também estão antecipando o pedido de aposentadoria por medo da reforma da previdência, porém, essa pressa pode trazer prejuízos para o contribuinte.
“Em muitos casos se o contribuinte trabalhasse mais seis meses ele iria se aposentar com o salário integral. Mas pelo medo de possíveis mudanças ele acaba recebendo uma aposentadoria que não é satisfatória”.
A orientação de Bramante é esperar e se aposentar no tempo certo. Segundo ela, mesmo que seja aprovada a reforma da previdência haverá um tempo de transição e os trabalhadores que estão perto de se aposentar não serão afetados com a mudança.

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