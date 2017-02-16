Insegurança provoca prejuízo de 40% no setor hoteleiro de Guarapari

A crise na segurança pública atingiu em cheio o turismo no Espírito Santo. Em Guarapari, um dos principais destinos do Estado, o setor hoteleiro amarga uma perda de 40% nas reservas para o Carnaval, segundo dados da Associação Brasileira da Industria de hotéis. Neste período cerca de 400 mil pessoas visitam a cidade, movimentando também bares, restaurantes e comércio.

Your browser does not support the audio element. Insegurança provoca prejuízo de 40 por cento no setor hoteleiro de Guarapari -

Proprietário de uma pousada em Guarapari, Fernando Otávio, conta que está tentando negociar outras datas com os clientes para evitar ainda mais perdas. Além disso, o prazo para cancelamento das reservas sem prejuízo para os turistas também foi reduzido. “Sempre oferecemos o adiamento das reservas, mas o perfil de quem procura a cidade no carnaval é diferente da Semana Santa e outras datas. Também estamos promovendo campanhas e dando descontos para que o público retorne em outro momento sua estadia aqui”, comenta.

O presidente da Associação Brasileira da Industria de Hotéis, Gustavo Guimarães, explicou que a queda nas reservas acontece justamente em um período de grande movimentação no setor, o que causa um rombo ainda incalculável na economia. “Foi um impacto muito negativo não só para ocupação dos hotéis, mas também para imagem da segurança, que é fundamental para o turista que viaja com sua família”, avaliou.

Programação mantida

Apesar de muitos turistas terem cancelado suas reservas, a prefeitura do município garante que o Carnaval será mantido. O secretário de turismo de Guarapari, Miguel Agrize, explicou que além dos desfiles das escolas de samba, a festa na rua também será realizada na Praia do Morro, com tradicionais marchinhas e blocos. “Cerca de 50 homens farão a segurança particular das escolas, juntamente com isso temos conversado com a Policia militar e com o exército para também estarem presentes”, afirmou.